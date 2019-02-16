◆みさき道IIウオーク 2月17日午前9時10分、長崎市布巻町の三和地域センター集合。秋葉山中腹、徳道、普明庵、根井路、脇岬観音寺と巡る20キロのコース。歩きやすい服装で、弁当や水筒、帽子、手袋、ステッキ、雨具を持参。小雨決行。300円。長崎歩こう会の宮園さん（095.826.9185）

◆講演会「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産～その歴史的背景と世界遺産としての価値～」 2月20日午後7時～8時半、長崎市興善町の市立図書館多目的ホール。県長崎学アドバイザーの本馬貞夫さんが講演。無料、参加自由。県保険医協会（095.825.3829）

◆長崎8ミリ・ビデオクラブ第740回例会 2月21日午後6時、長崎市桜馬場1丁目の桜馬場地区ふれあいセンター。「小さな訪問者」「母のたより」「さようなら三角島原航路」「会いたい」の4作品を上映する。無料。事務局長の熊谷さん（095.857.2289）

◆長崎YWCA歴史講座 2月21日午後1時半～3時、長崎市銀屋町の長崎銀屋町教会記念館。女性史研究家の葛西よう子さんが「イタリア史 西ローマ帝国の滅亡とローマ文化II」と題し講演する。600円。福島さん（095.826.7196）