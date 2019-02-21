気象庁によると、21日21:22頃、胆振地方中東部を震源とするM5.7の地震があり、北海道厚真町で震度6弱の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：2月21日21:22頃

・震源地 ：胆振地方中東部(北緯42.8度、東経142.0度)

・震源の深さ：約30km

・地震の規模：M5.7(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度6弱】

・北海道 ：厚真町鹿沼

【震度5強】

・北海道 ：安平町追分柏が丘＊、むかわ町松風＊

【震度5弱】

・北海道 ：札幌北区新琴似＊、札幌手稲区前田＊、千歳市北栄、千歳市若草＊、千歳市支笏湖温泉＊、長沼町中央＊、厚真町京町＊、安平町早来北進＊、平取町振内＊

【震度4】

・北海道 ：札幌北区太平＊、札幌北区篠路＊、札幌東区元町＊、札幌白石区北郷＊、札幌豊平区月寒東＊、札幌西区琴似＊、札幌厚別区もみじ台＊、札幌清田区平岡＊、岩見沢市栗沢町東本町＊、苫小牧市末広町、苫小牧市旭町＊、江別市高砂町、江別市緑町＊、三笠市幸町＊、新千歳空港、登別市桜木町＊、恵庭市漁平、恵庭市京町＊、北広島市共栄＊、石狩市花川、石狩市花畔＊、新篠津村第47線＊、南幌町栄町＊、由仁町新光＊、栗山町松風＊、月形町円山公園＊、白老町大町、白老町緑丘＊、むかわ町穂別＊、日高地方日高町日高＊、日高地方日高町門別＊、平取町本町＊、新冠町北星町＊、新ひだか町静内山手町、新ひだか町静内御幸町＊

【震度3】

・北海道 ：札幌中央区北2条、札幌中央区南4条＊、札幌南区川沿＊、札幌南区石山＊、函館市泊町＊、函館市新浜町＊、函館市川汲町＊、小樽市勝納町、室蘭市寿町＊、夕張市若菜、岩見沢市5条、岩見沢市鳩が丘＊、岩見沢市北村赤川＊、美唄市西5条、美唄市西3条＊、芦別市旭町、登別市鉱山、胆振伊達市梅本、胆振伊達市末永町＊、胆振伊達市大滝区本町＊、石狩市聚富、当別町白樺＊、鹿部町宮浜＊、真狩村真狩＊、留寿都村留寿都＊、喜茂別町喜茂別＊、倶知安町南1条、倶知安町北4条＊、余市町朝日町、余市町浜中町＊、赤井川村赤井川＊、奈井江町奈井江＊、浦臼町ウラウスナイ＊、中富良野町本町＊、占冠村中央＊、洞爺湖町洞爺町＊、平取町仁世宇、浦河町潮見、新ひだか町静内御園、新ひだか町三石旭町＊、新ひだか町静内農屋＊、鹿追町東町＊、十勝清水町南4条、芽室町東2条＊、浦幌町桜町＊

・青森県 ：東通村砂子又沢内＊、階上町道仏＊