◆第7回吹奏楽ふれあいジョイントコンサート 3月2日正午～午後4時、西海市大島町の大島文化ホール。大島造船所の社員らによる大造ブラスバンドや市立大崎中、県立大崎高、県立西彼杵高、県立佐世保東翔高の各吹奏楽部、長崎市立西浦上小ホープバンドが出演。大阪チェンバー・ウインド・オーケストラが特別出演する。入場無料だが、大島文化ホールなどで配布する整理券が必要。市文化協会（0959.23.2233）

◆第1回雲仙国際なべブタっ球大会 3月10日午前10時～午後4時、雲仙市小浜町の雲仙メモリアルホール。鍋ぶたをラケット代わりに使う卓球「なべブタっ球」の混合ダブルスで競う。優勝チームには雲仙温泉ペア宿泊券、2位には棚田米などのほか、ベスト鍋ぶた賞やコスプレ賞などの特別賞も。自宅にある鍋ぶたを持参すること（形状、材質は問わない）。大会終了後、午後4時半から抽選会もある。参加費は2人一組で2千円。50組募集。年齢、性別は問わない。申し込みはファクス（0957.73.2261）かメール（info＠unzen-tsudoi.jp）に(1)チーム名(2)参加者名(3)年齢(4)生年月日(5)住所(6)電話番号(7)メールアドレス（(2)～(7)は2人分）を書いて送る。2月28日締め切り。雲仙青年観光会（unzen.sk1963＠gmail.com）

◆「みんなで山をさるこう会(10)」多良山系に咲くマンサクを観賞しよう 3月11日午後4時、諫早市白木峰町の国立諫早青少年自然の家に集合。開講式、夕食、登山講座、入浴、懇親会、就寝。12日朝にマイクロバスで出発し、金泉寺新登山口から国見岳・多良岳山頂へ。金泉寺山小屋で昼食後下山。午後2時解散。日ごろから運動を心掛けている健康な人。先着20人。参加費は2500円（3食、保険など）。3月4日までに諫早青少年自然の家（0957.25.9111）