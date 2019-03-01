1976（昭和51）年3月2日、北海道庁の1階ロビーで時限爆弾が爆発し職員2人が死亡、95人が重軽傷。「東アジア反日武装戦線」の犯行声明文が見つかり、活動家の男が逮捕された。犯行否認のまま起訴され、最高裁で死刑判決が確定。前年の北海道警本部、翌年は道警旭川方面本部など爆破事件が相次いだ。