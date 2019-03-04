吉川英治文学賞（吉川英治国民文化振興会主催）など各賞が4日、次の通り決まった。賞金は文学賞が300万円、文庫賞と文学新人賞、文化賞は各100万円。贈呈式は4月11日、東京都内のホテルで。
【第53回吉川英治文学賞】篠田節子さん（63）「鏡の背面」（集英社）
【第4回文庫賞】西村京太郎さん（88）「十津川警部」シリーズ
【第40回文学新人賞】塩田武士さん（39）「歪んだ波紋」（講談社）▽藤井太洋さん（47）「ハロー・ワールド」（同）
【第53回文化賞】大谷貴子さん（57）ら。
文庫賞は西村京太郎さん
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吉川英治文学賞（吉川英治国民文化振興会主催）など各賞が4日、次の通り決まった。賞金は文学賞が300万円、文庫賞と文学新人賞、文化賞は各100万円。贈呈式は4月11日、東京都内のホテルで。
【第53回吉川英治文学賞】篠田節子さん（63）「鏡の背面」（集英社）
【第4回文庫賞】西村京太郎さん（88）「十津川警部」シリーズ
【第40回文学新人賞】塩田武士さん（39）「歪んだ波紋」（講談社）▽藤井太洋さん（47）「ハロー・ワールド」（同）
【第53回文化賞】大谷貴子さん（57）ら。
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