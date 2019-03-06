◆諫早市中央公民館まつり 3月10日、諫早市東小路町の同館。同館で活動する自主学習グループ48団体が日ごろの成果を発表。絵画や書道などの展示発表（午前9時～午後4時半）、開会式（午前9時半）、舞踊やフラダンスなどの舞台発表（午前9時50分～午後4時40分）、閉会式・抽選会（午後4時50分～5時20分）。うどんやパンなどの販売や茶道体験（有料）もある。参加無料。同館（0957.23.1160）

◆全国ギャンブル依存症家族の会長崎支部の相談会 3月10日午後2時～4時、南島原市有家町の有家保健センター。同支部のメンバーらが依存症患者の家族の悩みに応じたり、依存症の詳細や回復施設についての情報などを提供する。参加費は1人千円。事前予約が必要。県県南保健所地域保健課（0957.62.3289）