気象庁によると、7日04:26頃、宮城県沖を震源とするM4.6の地震があり、岩手県一関市、宮城県石巻市・涌谷町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：3月7日04:26頃

・震源地 ：宮城県沖(北緯38.7度、東経141.6度)

・震源の深さ：約70km

・地震の規模：M4.6(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・岩手県 ：一関市室根町＊、一関市藤沢町＊

・宮城県 ：石巻市桃生町＊、涌谷町新町裏

【震度3】

・岩手県 ：大船渡市大船渡町、北上市相去町＊、一関市千厩町＊、陸前高田市高田町＊、奥州市衣川＊、平泉町平泉＊

・宮城県 ：石巻市泉町、石巻市大街道南＊、石巻市北上町＊、石巻市前谷地＊、気仙沼市赤岩、気仙沼市笹が陣＊、気仙沼市唐桑町＊、登米市中田町、登米市豊里町＊、登米市登米町＊、登米市米山町＊、登米市南方町＊、登米市迫町＊、登米市津山町＊、栗原市栗駒、栗原市築館＊、栗原市花山＊、栗原市瀬峰＊、栗原市志波姫＊、栗原市高清水＊、栗原市若柳＊、栗原市一迫＊、東松島市矢本＊、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、大崎市古川北町＊、大崎市鹿島台＊、大崎市田尻＊、色麻町四竈＊、宮城美里町木間塚＊、南三陸町志津川