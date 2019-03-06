1948（昭和23）年3月7日、警察組織が戦後の民主化と地方分権化に対応して国家地方警察と自治体警察の2本立て体制となった。消防法も改正され国家消防庁を設置。だが、小規模町村まで経済負担をさせたことや、広域捜査にも支障が出て6年後、警察庁に中央集権化させる現行の都道府県警察制度へと変わる。
＜あのころ＞警察新制度がスタート
国と地方の二元体制
©一般社団法人共同通信社
47NEWS 公式Twitter
47NEWSの公式Twitterより地方紙と共同通信のニュースを随時お届けします。
国と地方の二元体制
©一般社団法人共同通信社
1948（昭和23）年3月7日、警察組織が戦後の民主化と地方分権化に対応して国家地方警察と自治体警察の2本立て体制となった。消防法も改正され国家消防庁を設置。だが、小規模町村まで経済負担をさせたことや、広域捜査にも支障が出て6年後、警察庁に中央集権化させる現行の都道府県警察制度へと変わる。
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら