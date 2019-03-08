気象庁によると、9日01:08頃、岐阜県美濃中西部を震源とするM4.5の地震があり、岐阜県揖斐川町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：3月9日01:08頃

・震源地 ：岐阜県美濃中西部(北緯35.4度、東経136.7度)

・震源の深さ：約40km

・地震の規模：M4.5(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・岐阜県 ：揖斐川町東杉原＊

【震度3】

・岐阜県 ：岐阜市京町＊、関市武芸川町＊、関市洞戸市場＊、美濃市役所＊、瑞浪市上平町＊、恵那市上矢作町＊、各務原市川島河田町＊、可児市広見＊、岐阜山県市大門＊、岐阜山県市高富＊、瑞穂市別府＊、郡上市八幡町旭＊、輪之内町四郷＊、揖斐川町谷汲＊、大野町大野＊、八百津町八百津＊

・愛知県 ：名古屋北区萩野通＊、名古屋西区八筋町＊、名古屋中区県庁＊、名古屋熱田区一番＊、名古屋中川区東春田＊、名古屋港区春田野＊、名古屋守山区下志段味＊、一宮市千秋、一宮市木曽川町＊、一宮市緑＊、瀬戸市苗場町＊、豊田市大洞町、豊田市小坂町＊、豊田市長興寺＊、豊田市足助町＊、豊田市保見町＊、犬山市五郎丸＊、小牧市安田町＊、稲沢市平和町＊、新城市作手高里縄手上＊、大府市中央町＊、尾張旭市東大道町＊、岩倉市川井町＊、日進市蟹甲町＊、北名古屋市西之保＊、長久手市岩作城の内＊、東郷町春木＊

・滋賀県 ：東近江市市子川原町＊、東近江市五個荘小幡町＊