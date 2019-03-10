◆希望が丘校外バザー ▽諫早市立たらみ図書館（多良見町）＝3月12日午前10時～午後1時半▽Aコープ西諫早店（山川町）＝3月12日午前10時～午後1時45分。県立希望が丘高等特別支援学校の生徒が授業で取り組んだ紙工製品や木工製品、花苗などを市価より安く販売する。同校（0957.43.5544）

◆歴史講演会「島原半島のキリシタン墓碑について」 3月14日午後1時半～3時、雲仙市小浜町の雲仙お山の情報館別館。雲仙温泉街の歴史研究などをしている雲仙史探会の中村泰尚氏を講師に招き、島原半島とキリシタンの関係性や歴史などについて解説。参加無料、申し込み不要。同情報館（0957.73.3636）

◆アンティークキリムとバッグ展 3月16～21日午前10時～午後6時半、諫早市天満町の「和装小物・和骨董（こっとう） 花栞」。トルコ発祥の平織りの織物「キリム」のうち、100年以上前に作られたアンティークキリムが見どころ。タペストリーやトートバッグなど約300点を展示、販売。映画「海難1890」の無料鑑賞会は19日午後5時。予約制30人。トルコの紅茶と菓子も振る舞う。鑑賞会の予約は花栞（0957.21.5170）