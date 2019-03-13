気象庁によると、13日13:48頃、紀伊水道を震源とするM5.2の地震があり、和歌山県和歌山市・海南市・有田市・御坊市・田辺市・湯浅町・広川町・有田川町・日高町・由良町・みなべ町・日高川町、徳島県徳島市・小松島市・阿南市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：3月13日13:48頃

・震源地 ：紀伊水道(北緯33.8度、東経134.9度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.2(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・和歌山県：和歌山市男野芝丁、和歌山市一番丁＊、海南市下津＊、有田市箕島、有田市初島町＊、御坊市薗、田辺市中屋敷町＊、湯浅町青木＊、和歌山広川町広＊、有田川町下津野＊、有田川町中井原＊、和歌山日高町高家＊、由良町里＊、みなべ町芝＊、日高川町土生＊

・徳島県 ：徳島市津田町＊、小松島市横須町＊、阿南市那賀川町＊

【震度3】

・和歌山県：海南市南赤坂＊、橋本市東家＊、田辺市中辺路町近露、田辺市中辺路町栗栖川＊、田辺市本宮町本宮＊、田辺市鮎川＊、田辺市龍神村西＊、紀の川市粉河、紀の川市桃山町元＊、岩出市西野＊、紀美野町下佐々＊、紀美野町神野市場＊、かつらぎ町丁ノ町＊、和歌山美浜町和田＊、和歌山印南町印南＊、みなべ町土井、日高川町高津尾＊、日高川町川原河＊、白浜町消防本部、白浜町日置＊、上富田町朝来＊、古座川町高池

・徳島県 ：徳島市新蔵町＊、鳴門市撫養町、鳴門市鳴門町＊、阿南市富岡町、阿南市山口町＊、阿南市羽ノ浦町＊、吉野川市鴨島町、吉野川市川島町＊、吉野川市山川町＊、阿波市市場町＊、阿波市吉野町＊、美馬市木屋平＊、徳島三好市池田総合体育館、勝浦町久国＊、石井町高川原＊、那賀町和食＊、那賀町延野＊、牟岐町中村＊、美波町西の地＊、美波町奥河内＊、海陽町大里＊、海陽町奥浦＊、松茂町広島＊、北島町中村＊、藍住町奥野＊

・滋賀県 ：長浜市西浅井町大浦＊

・大阪府 ：大阪堺市堺区山本町＊、大阪堺市中区深井清水町、大阪堺市南区桃山台＊、泉佐野市市場＊、泉佐野市りんくう往来＊、富田林市高辺台＊、泉南市男里＊、泉南市消防本部＊、大阪狭山市狭山＊、大阪岬町深日＊、千早赤阪村水分＊

・兵庫県 ：南あわじ市広田＊、南あわじ市湊＊、淡路市志筑＊

・奈良県 ：御所市役所＊、葛城市長尾＊、宇陀市大宇陀迫間＊、奈良川西町結崎＊、三宅町伴堂＊、田原本町役場＊、高取町観覚寺＊、大淀町桧垣本

・岡山県 ：岡山南区片岡＊、岡山南区浦安南町＊、玉野市宇野＊

・香川県 ：高松市庵治町＊、さぬき市志度＊、さぬき市津田町＊、さぬき市大川町＊、さぬき市寒川町＊、東かがわ市西村、東かがわ市湊＊

・高知県 ：田野町役場＊