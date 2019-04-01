政府は1日午前、新元号に関する有識者懇談会のメンバーを発表した。ノーベル医学生理学賞受賞者の山中伸弥京都大教授ら9人が選ばれた。
メンバー9人は次の通り。（五十音順、敬称略）
上田良一（NHK会長）▽大久保好男（民放連会長）▽鎌田薫（日本私立大学団体連合会会長）▽榊原定征（前経団連会長）▽白石興二郎（日本新聞協会会長）▽寺田逸郎（前最高裁長官）▽林真理子（作家）▽宮崎緑（千葉商科大教授）▽山中伸弥（京都大教授）
山中伸弥京都大教授ら9人
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政府は1日午前、新元号に関する有識者懇談会のメンバーを発表した。ノーベル医学生理学賞受賞者の山中伸弥京都大教授ら9人が選ばれた。
メンバー9人は次の通り。（五十音順、敬称略）
上田良一（NHK会長）▽大久保好男（民放連会長）▽鎌田薫（日本私立大学団体連合会会長）▽榊原定征（前経団連会長）▽白石興二郎（日本新聞協会会長）▽寺田逸郎（前最高裁長官）▽林真理子（作家）▽宮崎緑（千葉商科大教授）▽山中伸弥（京都大教授）
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