◆遺言の日記念 遺言・相続・高齢者に関する無料法律相談 4月15日午前10時～午後4時、県弁護士会（長崎市栄町）と同会佐世保支部（佐世保市島瀬町）。遺言・相続・後見制度など、高齢者に関する法的な悩みについて弁護士が面談で対応する。事前予約制、定員になり次第締め切る。1人30分程度。無料。当日設ける臨時電話（095.824.0052）でも相談可、通話料は個人負担。県弁護士会（095.824.3903）、同会佐世保支部（0956.22.9404）

◆みんなで応援！おいしい熊本 4月15、16日午前10時～午後3時、黒髪店を除く県内のララコープ8店舗。熊本地震の復興支援活動の一環として、熊本県の特産品をPR販売する。「黒糖ドーナツ棒」「熊本城復興祈念カレー」など計14種類が並ぶ。組合員活動部（0120.063.087）