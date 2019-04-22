4月20日(土)20:00頃、千葉市稲毛区でタクシーとバイクの衝突事故が発生し、バイクの男性が搬送先の病院で死亡しました。

千葉県内での2019年交通事故死者は計50人となりました。110日目での到達は2018年より29日遅く、2017年より8日、16年より5日、それぞれ早くなっていて、21日現在で前年同期比では9人減も、都道府県別で総数ワーストとなっています。また、うち65歳以上の高齢者は30人と6割を占めています。

【千葉県内での2019年交通事故死者数】(4月21日現在：速報値)

・ 1月：18人(－2) うち高齢者10人(－5)

・ 2月：11人(－1) 7人(＋2)

・ 3月：17人(－4) 11人(±0)

・ 4月： 4人(－2) 2人

・2.22日に1人の割合

・都道府県別：総数1位 増減数41位 増減率30位 人口10万人比31位

・年間死者数：2018年186人 17年154人 16年185人 15年180人 14年182人

うち高齢者： 97人 74人 99人 98人 95人

【都道府県別ワースト3】

＜総数＞

1位：50人 千葉県(－9)

2位：44人 埼玉県(－20)

3位：42人 大阪府(±0)

＜増減数＞

1位：＋9 京都府(19人)・徳島県(16人)

2位：＋8 岡山県(27人)

3位：＋7 静岡県(35人)・滋賀県(20人)・大分県(14人)

＜増減率＞

1位：徳島県(128.6％)

2位：大分県(100％)

3位：京都府(90％)

＜10万人比＞

1位：徳島県〈2.15人〉

2位：福井県〈1.8人〉

3位：鳥取県〈1.42人〉