◆長崎福祉の店「ふれあいショップ」 4月26～30日の午前10時～午後7時（最終日は5時）、西彼時津町浜田郷のイオン時津店1階。県内の社会福祉施設で生産した加工食品や縫製品、手工芸品など約1800点を販売する。街かどのふれあいバザール運営委員会事務局（095.846.8022）

◆無料法律（手続き）相談の実施 5月10日午前10時～正午、午後1時～4時（受け付けは午後3時40分まで）、長崎市築町のメルカつきまち5階会議室。憲法週間（5月1～7日）に合わせて、弁護士や長崎地方法務局員らが金銭や土地、夫婦などさまざまな問題の相談に対応する。相談は原則1人約20分。長崎地裁、長崎家裁、長崎地検、長崎地方法務局、県弁護士会の共催。長崎地裁事務局（095.804.4114）

◆ハンドベル教室 5月11日～来年3月28日までの毎週土曜、午前10時～正午、長崎市茂里町の長崎ブリックホール2階練習室。長崎ハンドベルコミュニティーと長崎市文化振興課が開催。月会費は大人1500円、小学4年～大学生千円。申し込みは4月26日までに同課にファクス（095.842.3784）かメール（bun‗shin＠city.nagasaki.lg.jp）で。同課（電095.842.3782）