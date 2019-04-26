◆島原自動車学校「春の感謝祭」 4月28日午前11時～午後3時半、島原市梅園町の島原自動車学校。校内の演習コースで、地元住民への感謝イベントを開く。県立島原商業高、小浜高、国見高の吹奏楽部や島原高合唱部、島原農業高和太鼓同好会の演奏がある。地元婦人会の踊りやビンゴ大会の催しのほか、島原自動車学校のマスコットキャラクター「セーフティーくん」も登場する。参加無料。同校（0120.625.408）

◆石楠花忌 4月29日午前11時、諫早市小長井町の市立小長井小グラウンド横の詩碑前。同町出身の詩人で教師の木下和郎の功績を振り返る。無料。「恩師木下和郎を偲ぶ会」の嘉村さん（0957.32.2237）