埼玉県内で4月中の交通事故死者数が12人に達したことを受け、埼玉県県民生活部は26日、今年1月に次ぎ2回目となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、30日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

なお25日現在、埼玉県内での2019年交通事故死者は計46人と、前年同期比23人減も都道府県別で千葉県(51人)に次いでワースト2位、また、うち65歳以上の高齢者は25人と半数超を占めています。

【埼玉県内での2019年交通事故死者数】(4月25日現在：速報値)

・ 1月：14人(－ 3) うち高齢者9人(±0) 25～31日 多発警報

・ 2月： 8人(－12) 5人(－5)

・ 3月：11人(－ 7) 5人(－6)

・ 4月：13人(－ 1) 6人(±0)

・2.5日に1人の割合

・都道府県別：総数2位 増減数47位 増減率42位 人口10万人比38位

・年間死者数：2018年175人 17年177人 16年151人 15年177人 14年173人

うち高齢者： 83人 95人 86人 81人 78人

※埼玉県における「交通死亡事故多発警報」発令基準

・原則として、交通事故死者数が月間で12人に達したとき

(2018年は月間10人で、1・2・4・8・10・12月の計6回発令)