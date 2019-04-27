気象庁によると、28日02:25頃、十勝地方南部を震源とするM5.6の地震があり、北海道美唄市・千歳市・厚真町・安平町・むかわ町・平取町・浦幌町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：4月28日02:25頃

・震源地 ：十勝地方南部(北緯42.5度、東経142.9度)

・震源の深さ：約110km

・地震の規模：M5.6(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・北海道 ：美唄市西5条、千歳市支笏湖温泉＊、厚真町鹿沼、安平町早来北進＊、安平町追分柏が丘＊、むかわ町松風＊、むかわ町穂別＊、平取町振内＊、浦幌町桜町＊

【震度3】

・北海道 ：札幌北区太平＊、札幌北区篠路＊、札幌北区新琴似＊、札幌東区元町＊、札幌白石区北郷＊、札幌厚別区もみじ台＊、札幌手稲区前田＊、札幌清田区平岡＊、函館市新浜町＊、小樽市勝納町、釧路市黒金町＊、釧路市音別町中園＊、帯広市東4条、帯広市東6条＊、岩見沢市北村赤川＊、岩見沢市栗沢町東本町＊、苫小牧市末広町、苫小牧市旭町＊、美唄市西3条＊、江別市高砂町、江別市緑町＊、三笠市幸町＊、千歳市北栄、新千歳空港、千歳市若草＊、恵庭市京町＊、北広島市共栄＊、当別町白樺＊、新篠津村第47線＊、赤井川村赤井川＊、南幌町栄町＊、由仁町新光＊、長沼町中央＊、栗山町松風＊、中富良野町本町＊、厚真町京町＊、日高地方日高町門別＊、平取町本町＊、新冠町北星町＊、浦河町野深、浦河町潮見、浦河町築地＊、様似町栄町＊、新ひだか町静内山手町、新ひだか町静内御園、新ひだか町静内御幸町＊、新ひだか町三石旭町＊、音更町元町＊、鹿追町東町＊、新得町2条＊、十勝清水町南4条、芽室町東2条＊、更別村更別＊、十勝大樹町東本通＊、十勝大樹町生花＊、広尾町並木通、広尾町白樺通、幕別町忠類明和、幕別町忠類錦町＊、幕別町本町＊、十勝池田町西1条＊、豊頃町茂岩本町＊、本別町北2丁目、本別町向陽町＊、足寄町上螺湾、足寄町南1条＊、白糠町西1条＊、別海町常盤

・青森県 ：東通村砂子又沢内＊、階上町道仏＊