◆県美術館が「即位の日」に常設展無料 長崎市出島町の県美術館は、5月1日の新天皇の「即位の日」に、現在公開中の常設展「荒木十畝－大村市所蔵作品による」と「ミロ、タピエス、ブロッサの版画」を入場無料（通常は一般400円）にする。企画展「奇蹟の芸術都市バルセロナ展」（長崎新聞社共催）は同日、観覧料を200円割り引く。同館（095.833.2110）

◆TOEICに備える特別セミナー 5月25日午前9時半～午後4時半、長崎市文教町の純心女子高内「江角記念館」。TOEIC500点以上を目指す人を対象に、長崎純心大文化コミュニケーション学科の教員が、傾向と対策を指導する。定員40人。参加無料。教材費3400円。申し込みは5月17日まで。同大国際交流センター（095.846.0084）