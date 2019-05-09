気象庁によると、10日08:48頃、日向灘を震源とするM6.3の地震があり、宮崎県宮崎市・都城市で震度5弱の揺れを観測しました。
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：5月10日08:48頃
・震源地 ：日向灘(北緯31.8度、東経132.1度)
・震源の深さ：約20km
・地震の規模：M6.3(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度5弱：宮崎県南部平野部、宮崎県南部山沿い
・震度4 ：熊本県熊本、熊本県天草・芦北、大分県南部、大分県西部、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い、鹿児島県薩摩、鹿児島県大隅
・震度3 ：広島県南西部、愛媛県南予、福岡県北九州、福岡県筑後、佐賀県南部、長崎県島原半島、熊本県阿蘇、熊本県球磨、大分県北部、大分県中部
■震度4以上が観測された市町村
【震度5弱】
・宮崎県 ：宮崎市、都城市
【震度4】
・宮崎県 ：日南市、小林市、西都市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、椎葉村、宮崎美郷町、高千穂町
・熊本県 ：熊本南区、宇土市、宇城市、合志市、熊本美里町、氷川町、芦北町
・大分県 ：竹田市、豊後大野市
・鹿児島県：鹿児島市、鹿屋市、垂水市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、姶良市、湧水町、大崎町、東串良町、肝付町