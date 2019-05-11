気象庁によると、11日08:59頃、日向灘を震源とするM4.9の地震があり、愛媛県愛南町、高知県宿毛市、宮崎県延岡市で震度4の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。

日向灘を震源とする地震は、10日08:48頃発生したM6.3・最大震度5弱の地震を前後して複数回発生していて、気象庁では1週間程度は最大震度5弱程度の地震に注意するとともに、特に今後2～3日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。

■発生事象

・発生日時 ：5月11日08:59頃

・震源地 ：日向灘(北緯32.7度、東経132.3度)

・震源の深さ：約40km

・地震の規模：M4.9(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・愛媛県 ：愛南町一本松＊

・高知県 ：宿毛市桜町＊

・宮崎県 ：延岡市北川町川内名白石＊

【震度3】

・愛媛県 ：宇和島市住吉町、宇和島市津島町＊、宇和島市吉田町＊、西予市明浜町＊、愛南町船越＊、愛南町柏＊、愛南町城辺＊

・高知県 ：宿毛市片島、大月町弘見＊

・宮崎県 ：延岡市天神小路、延岡市北川町総合支所＊、延岡市北浦町古江＊、高千穂町三田井

・熊本県 ：阿蘇市波野＊、産山村山鹿＊、熊本高森町高森＊

・大分県 ：佐伯市蒲江蒲江浦、佐伯市春日町＊、佐伯市上浦＊、佐伯市弥生＊、佐伯市米水津＊、佐伯市鶴見＊、臼杵市臼杵＊、津久見市宮本町＊、竹田市直入町＊、竹田市荻町＊、豊後大野市清川町＊

■日向灘を震源とする地震(震度1以上)

・10日07:43頃 北緯31.8度、東経132.0度 約20km M5.6 最大震度3(宮崎県、鹿児島県)

・10日08:48頃 北緯31.8度、東経132.0度 25km M6.3 最大震度5弱(宮崎県)

・10日09:07頃 北緯31.8度、東経132.0度 約10km M4.9 最大震度3(宮崎県)

・10日13:54頃 北緯31.7度、東経132.0度 約20km M4.2 最大震度1(宮崎県、鹿児島県)

・10日20:40頃 北緯31.7度、東経132.0度 約20km M4.8 最大震度2(熊本県、大分県、宮崎県)