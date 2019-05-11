東京電力によると、11日20:50現在、北杜市の約38700軒で停電が発生しています。現在、復旧作業が行われています。

■影響地域

北杜市：約38700軒(大泉町西井出、大泉町谷戸、小淵沢町、小淵沢町上笹尾、小淵沢町下笹尾、小淵沢町松向、明野町上手、明野町上神取、明野町下神取、明野町浅尾、明野町浅尾新田、武川町三吹、武川町宮脇、武川町山高、武川町新奥、武川町柳澤、武川町牧原、武川町黒澤、白州町上教来石、白州町下教来石、白州町台ヶ原、白州町大坊、白州町大武川、白州町横手、白州町白須、白州町花水、白州町鳥原、長坂町中丸、長坂町中島、長坂町塚川、長坂町夏秋、長坂町大井ヶ森、長坂町大八田、長坂町富岡、長坂町小荒間、長坂町日野、長坂町渋沢、長坂町白井沢、長坂町長坂上条、長坂町長坂下条、須玉町上津金、須玉町下津金、須玉町境之澤、須玉町大蔵、須玉町大豆生田、須玉町小倉、須玉町東向、須玉町江草、須玉町穴平、須玉町若神子、須玉町若神子新町、須玉町藤田、高根町上黒澤、高根町下黒澤、高根町五町田、高根町堤、高根町小池、高根町川俣、高根町村山北割、高根町村山東割、高根町村山西割、高根町東井出、高根町浅川、高根町清里、高根町箕輪、高根町箕輪新町、高根町藏原、高根町長澤)