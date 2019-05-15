◆国際交流の夕べ「私の被爆体験」

5月17日午後7時～8時、長崎市平野町の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館ラウンジ。城臺美彌子さんが被爆体験や平和への思いを語る。無料。同館の駐車場は使用不可。長崎平和推進協会（095.844.9922）

◆無料法律相談会

5月18、25日午前10時～午後5時、長崎市万才町の森本綜合法律事務所長崎事務所。離婚や相続、交通事故などの法律に関する相談に、弁護士が無料で応じる。電話で事前予約が必要。同法律事務所の里さん（095.801.1040）