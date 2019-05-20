5月17日(金)07:00過ぎ、草加市で軽乗用車とミニバイクの衝突事故が発生し、ミニバイクの男性が搬送先の病院で死亡しました。

埼玉県内での2019年交通事故死者は計50人となりました。137日目での到達は2018年より56日、17年より43日、16年より22日、それぞれ遅くなっていて、19日現在で前年同期比では28人減、うち65歳以上の高齢者は28人(－11)と半数強を占めています。

都道府県別での交通事故死者計50人は千葉県(4/20)に次いで2県目です。

【埼玉県内での2019年交通事故死者数】(5月19日現在：速報値)

・ 1月：14人(－ 3) うち高齢者9人(±0) 25～31日 多発警報

・ 2月： 8人(－12) 5人(－5)

・ 3月：11人(－ 7) 5人(－6)

・ 4月：14人(－ 2) 7人(＋1) 26～30日 多発警報

・ 5月： 3人(－ 4) 2人(－1)

・2.78日に1人の割合

・都道府県別：総数2位 増減数47位 増減率44位 人口10万人比42位

・年間死者数：2018年175人 17年177人 16年151人 15年177人 14年173人

うち高齢者： 83人 95人 86人 81人 78人

【都道府県別ワースト3】

＜総数＞

1位：56人 千葉県(－14)

2位：50人 埼玉県(－28)

3位：47人 神奈川県(－4)・愛知県(－24)

＜増減数＞

1位：＋12 京都府(22人)・徳島県(20人)

2位：＋ 9 滋賀県(25人)

3位：＋ 7 熊本県(27人)

＜増減率＞

1位：徳島県(150％)

2位：京都府(120％)

3位：滋賀県(56.3％)

＜10万人比＞

1位：徳島県〈2.69人〉

2位：福井県〈1.93人〉

3位：栃木県〈1.79人〉