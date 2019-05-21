◆ロビーコンサート 5月22日午後7時、西彼時津町元村郷の長崎北病院。「新時代、令和へ～心の音を紡ぐ」と題して、ギター山口修さん、ソプラノ山口純子さん、チェロ山口智樹さん（日本フィルハーモニー）、バイオリン中西弾さん、ピアノ森裕子さんの5人が出演。「G線上のアリア」など12曲を披露する。無料。同病院（095.886.8700）

◆ドローンフライト講習会 長崎市内で計4回講座を開く。初回は6月15日午前10時半～午後4時、興善町の市立図書館研修室。小型無人機ドローンの構造や関連する法令などを紹介する座学講座。9月21日は実技、12月21日は座学、来年3月14日は実技を実施。座学は各回3千円（テキスト代込み）、実技は各回5千円（機材使用料込み）。全4回参加は1万2千円。開催日の8日前までに申し込む。NPO法人「長崎ドローン情報センター」（095.801.0303）