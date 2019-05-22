〔気温上昇〕宮崎市で29.8℃　全国275地点で夏日到達(22日14時現在)

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きょう22日は西日本で気温が上昇し、宮崎市で29.8℃を観測したほか、全国926地点中、275地点で25℃以上の夏日となっています。

■気象概況
【日最高気温】
・宮崎県　　宮崎市　　　　　宮崎　　　　29.8℃(22日13:56) 今年最高
・鹿児島県　鹿児島市　　　　鹿児島　　　29.4℃(22日13:44) 今年最高
・宮崎県　　美郷町　　　　　神門　　　　29.1℃(22日14:11)
・沖縄県　　竹富町　　　　　波照間　　　28.9℃(22日13:32)
・福岡県　　久留米市　　　　久留米　　　28.8℃(22日14:04)
・高知県　　黒潮町　　　　　佐賀　　　　28.8℃(22日14:16)
・宮崎県　　串間市　　　　　串間　　　　28.6℃(22日13:53) 今年最高
・大分県　　豊後大野市　　　犬飼　　　　28.6℃(22日12:59)
・宮崎県　　都城市　　　　　都城　　　　28.6℃(22日14:15)
・鹿児島県　肝付町　　　　　内之浦　　　28.5℃(22日11:54) 今年最高

＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　25.0℃(22日13:58)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　24.1℃(22日12:29)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　25.1℃(22日13:54)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　23.2℃(22日12:40)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　27.2℃(22日13:35)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　26.2℃(22日13:59)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　24.7℃(22日13:39)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　24.3℃(22日13:34)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　27.4℃(22日13:38)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　25.5℃(22日13:17)

【日最低気温】
・岐阜県　　高山市　　　　　六厩　　　　 0.5℃(22日05:04)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)
　　　　　　観測点　　 夏日　 真夏日　今年最高
・北海道　　　173　　　　 2　　　 0　　　 0
・東北　　　　161　　　　 3　　　 0　　　 1(0.6％)
・関東　　　　 86　　　　10　　　 0　　　 1(1.2％)
・甲信越北陸　100　　　　13　　　 0　　　 0
・東海　　　　 65　　　　31　　　 0　　　 4(6.2％)
・近畿　　　　 64　　　　40　　　 0　　　 2(3.1％)
・中国　　　　 80　　　　34　　　 0　　　 0
・四国　　　　 46　　　　29　　　 0　　　 6(13.0％)
・九州　　　　123　　　　87　　　 0　　　14(11.4％)
・沖縄　　　　 28　　　　26　　　 0　　　 0
・全国計　　　926　　　 275　　　 0　　　28(3.0％)
　　　　　　　　　　(29.7％)

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