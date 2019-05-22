〔気温上昇〕宮崎市で29.8℃ 全国275地点で夏日到達(22日14時現在)

きょう22日は西日本で気温が上昇し、宮崎市で29.8℃を観測したほか、全国926地点中、275地点で25℃以上の夏日となっています。 ■気象概況

【日最高気温】

・宮崎県 宮崎市 宮崎 29.8℃(22日13:56) 今年最高

・鹿児島県 鹿児島市 鹿児島 29.4℃(22日13:44) 今年最高

・宮崎県 美郷町 神門 29.1℃(22日14:11)

・沖縄県 竹富町 波照間 28.9℃(22日13:32)

・福岡県 久留米市 久留米 28.8℃(22日14:04)

・高知県 黒潮町 佐賀 28.8℃(22日14:16)

・宮崎県 串間市 串間 28.6℃(22日13:53) 今年最高

・大分県 豊後大野市 犬飼 28.6℃(22日12:59)

・宮崎県 都城市 都城 28.6℃(22日14:15)

・鹿児島県 肝付町 内之浦 28.5℃(22日11:54) 今年最高 ＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 25.0℃(22日13:58)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 24.1℃(22日12:29)

・東京都 千代田区 東京 25.1℃(22日13:54)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 23.2℃(22日12:40)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 27.2℃(22日13:35)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 26.2℃(22日13:59)

・広島県 広島市中区 広島 24.7℃(22日13:39)

・愛媛県 松山市 松山 24.3℃(22日13:34)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 27.4℃(22日13:38)

・沖縄県 那覇市 那覇 25.5℃(22日13:17) 【日最低気温】

・岐阜県 高山市 六厩 0.5℃(22日05:04) 【アメダス観測点別状況】(14:00現在)

観測点 夏日 真夏日 今年最高

・北海道 173 2 0 0

・東北 161 3 0 1(0.6％)

・関東 86 10 0 1(1.2％)

・甲信越北陸 100 13 0 0

・東海 65 31 0 4(6.2％)

・近畿 64 40 0 2(3.1％)

・中国 80 34 0 0

・四国 46 29 0 6(13.0％)

・九州 123 87 0 14(11.4％)

・沖縄 28 26 0 0

・全国計 926 275 0 28(3.0％)

(29.7％)





