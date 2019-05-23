◆成年後見・遺言セミナー 5月25日午後1時半～4時半、長崎市出島町の出島交流会館4階会議室。一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター県支部主催。行政書士らによる実例報告のほか、成年後見や遺言書作成の相談会などがある。無料。定員30人。同支部（095.895.7133）

◆高校生平和大使活動支援チャリティーコンサート 5月25日午後1時半、長崎市相生町の妙行寺。同市在住のギタリスト、山口修さんら4人が出演予定。「川の流れのように」「白鳥」などを演奏する。入場無料だが、会場に募金箱を設置。平和大使の国連欧州本部派遣費に充てる。同寺（095.822.0683）

◆ドイツ語会話初級、比較文化論講座（第6期前期） 6月1日から毎月第1土曜の午前10時～11時半、長崎市文教町の長崎大教育学部25番教室。同大名誉教授の濱崎一敏さんが、旅行に役立つ日常会話やドイツの歴史、文化などを教える。計6回で6千円（テキスト代などを含む）。託児所はないが、子どもの同伴も可能。申し込みは濱崎さん（095.882.7930、kazuhamasaki＠hotmail.com）