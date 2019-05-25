きょう25日は全国的に気温が上昇し、大分県竹田で今年全国初となる35.0℃を観測したほか、14:00時点では全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が4割の384地点、今年最高到達も7割の652地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・大分県 竹田市 竹田 35.0℃(25日14:35)＜5月1位＞

・大分県 豊後大野市 犬飼 34.5℃(25日12:20) 今年最高

・愛媛県 大洲市 大洲 34.5℃(25日13:21)＜5月1位＞

・京都府 舞鶴市 舞鶴 34.5℃(25日14:08)＜5月1位＞

・鹿児島県 肝付町 肝付前田 34.3℃(25日14:04)＜5月1位＞

・愛媛県 西条市 西条 34.3℃(25日14:36)＜5月1位＞

・宮崎県 えびの市 加久藤 34.2℃(25日14:32)＜5月1位＞

・山口県 岩国市 広瀬 34.2℃(25日14:11) 今年最高

・高知県 四万十市 江川崎 34.1℃(25日14:38)＜5月1位＞

・島根県 津和野町 津和野 34.1℃(25日14:22) 今年最高

・兵庫県 朝来市 和田山 34.1℃(25日13:45)＜5月1位＞

・岐阜県 多治見市 多治見 34.1℃(25日14:32) 今年最高

・京都府 京都市中京区 京都 34.1℃(25日14:33) 今年最高

・埼玉県 鳩山町 鳩山 34.1℃(25日14:06) 今年最高

＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 31.1℃(25日13:39)＜5月1位＞

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 26.6℃(25日13:35)

・東京都 千代田区 東京 31.6℃(25日13:11) 今年最高

・新潟県 新潟市中央区 新潟 30.3℃(25日12:47) 今年最高

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 33.5℃(25日13:50) 今年最高

・大阪府 大阪市中央区 大阪 32.3℃(25日13:59) 今年最高

・広島県 広島市中区 広島 30.7℃(25日13:56) 今年最高

・愛媛県 松山市 松山 32.1℃(25日13:58)＜5月1位＞

・福岡県 福岡市中央区 福岡 31.6℃(25日11:43)

・沖縄県 那覇市 那覇 27.9℃(25日13:42)

【日最低気温】

・岐阜県 高山市 六厩 1.5℃(25日04:49)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)

観測点 夏日 真夏日 今年最高

・北海道 173 104 8 96(55.5％)

・東北 161 137 33 115(71.4％)

・関東 86 83 52 77(89.5％)

・甲信越北陸 100 99 64 87(87.0％)

・東海 65 65 43 55(84.6％)

・近畿 64 64 45 53(82.8％)

・中国 80 79 47 67(83.8％)

・四国 46 45 30 28(60.9％)

・九州 123 119 62 74(60.2％)

・沖縄 28 28 0 0

・全国計 926 823 384 652(70.4％)

(88.9％) (41.5％)