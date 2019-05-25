気象庁によると、25日15:20頃、千葉県南部を震源とするM5.1の地震があり、千葉県長南町で震度5弱の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：5月25日15:20頃

・震源地 ：千葉県南部(北緯35.3度、東経140.3度)

・震源の深さ：約40km

・地震の規模：M5.1(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度5弱】

・千葉県 ：長南町長南＊

【震度4】

・千葉県 ：千葉緑区おゆみ野＊、千葉美浜区ひび野、東金市東新宿、東金市日吉台＊、東金市東岩崎＊、市原市姉崎＊、君津市久留里市場＊、浦安市猫実＊、山武市埴谷＊、大網白里市大網＊、一宮町一宮、長柄町桜谷＊、長南町総合グラウンド

・東京都 ：東京中央区勝どき＊

【震度3】

・千葉県 ：千葉中央区中央港、千葉中央区千葉市役所＊、千葉中央区都町＊、千葉花見川区花島町＊、千葉稲毛区園生町＊、千葉若葉区小倉台＊、千葉美浜区稲毛海岸＊、市川市南八幡＊、船橋市湊町＊、木更津市太田、木更津市富士見＊、茂原市道表＊、千葉佐倉市海隣寺町＊、旭市南堀之内＊、習志野市鷺沼＊、勝浦市墨名、勝浦市新官＊、市原市国分寺台中央＊、八千代市大和田新田＊、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊、君津市久保＊、富津市下飯野＊、浦安市日の出、四街道市鹿渡＊、袖ケ浦市坂戸市場＊、八街市八街＊、白井市復＊、山武市松尾町富士見台、山武市蓮沼ニ＊、山武市殿台＊、山武市蓮沼ハ＊、山武市松尾町五反田＊、いすみ市大原＊、いすみ市岬町長者＊、いすみ市国府台＊、多古町多古、九十九里町片貝＊、芝山町小池＊、横芝光町栗山＊、睦沢町下之郷＊、長生村本郷＊、白子町関＊、大多喜町大多喜＊、御宿町須賀＊

・東京都 ：東京千代田区大手町、東京千代田区富士見＊、東京千代田区麹町＊、東京中央区築地＊、東京港区海岸、東京港区白金＊、東京新宿区西新宿、東京新宿区上落合＊、東京台東区千束＊、東京墨田区横川、東京墨田区吾妻橋＊、東京墨田区東向島＊、東京江東区青海、東京江東区越中島＊、東京江東区東陽＊、東京江東区森下＊、東京江東区亀戸＊、東京江東区枝川＊、東京品川区広町＊、東京品川区北品川＊、東京品川区平塚＊、東京国際空港、東京大田区大森東＊、東京大田区本羽田＊、東京大田区多摩川＊、東京渋谷区宇田川町＊、東京渋谷区本町＊、東京北区西ヶ原＊、東京荒川区東尾久＊、東京練馬区東大泉＊、東京足立区神明南＊、東京足立区千住中居町＊、東京足立区伊興＊、東京葛飾区立石＊、東京葛飾区金町＊、東京江戸川区中央、東京江戸川区鹿骨＊、東京江戸川区船堀＊

・茨城県 ：筑西市舟生

・埼玉県 ：さいたま緑区中尾＊、川口市中青木分室＊、草加市中央＊

・神奈川県：横浜鶴見区鶴見＊、横浜鶴見区馬場＊、横浜鶴見区末広町＊、横浜中区山手町、横浜港北区日吉本町＊、川崎川崎区宮前町＊、川崎川崎区中島＊、川崎幸区戸手本町＊、川崎中原区小杉陣屋町、川崎中原区小杉町＊、川崎宮前区宮前平＊