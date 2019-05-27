5月23日(木)朝、枚方市でトラックと原付バイクの接触事故が発生し、原付バイクの女性が搬送先の病院で死亡しました。

大阪府内での2019年交通事故死者は計50人となりました。143日目での到達は2018年より11日、17年より18日、16年より15日、それぞれ遅く、26日現在で前年同期比7人減となっていますが、うち高齢者は2/3の33人(＋9)となっています。

都道府県別での交通事故死者計50人到達は千葉県(4/20)、埼玉県(5/17)、神奈川県(5/21)に次いで4府県目です。

【大阪府内での2019年交通事故死者数】(5月26日現在：速報値)

・ 1月： 7人(－8) うち高齢者5人(－6)

・ 2月：13人(±0) 10人(＋5)

・ 3月：16人(＋6) 11人(＋7)

・ 4月： 6人(－3) 3人(＋1)

・ 5月： 8人(－2) 4人(＋2)

・2.92日に1人の割合

・都道府県別：総数5位 増減数36位 増減率25位 人口10万人比45位

・年間死者数：2018年147人 17年150人 16年161人 15年196人 14年143人

うち高齢者： 67人 66人 74人 78人 75人