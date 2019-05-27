〔交通事故死者〕大阪府で2019年50人に、前年より9日遅く(5/23)

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5月23日(木)朝、枚方市でトラックと原付バイクの接触事故が発生し、原付バイクの女性が搬送先の病院で死亡しました。
大阪府内での2019年交通事故死者は計50人となりました。143日目での到達は2018年より11日、17年より18日、16年より15日、それぞれ遅く、26日現在で前年同期比7人減となっていますが、うち高齢者は2/3の33人(＋9)となっています。
都道府県別での交通事故死者計50人到達は千葉県(4/20)、埼玉県(5/17)、神奈川県(5/21)に次いで4府県目です。

【大阪府内での2019年交通事故死者数】(5月26日現在：速報値)
・ 1月： 7人(－8)　うち高齢者5人(－6)
・ 2月：13人(±0)　　　　　 10人(＋5)
・ 3月：16人(＋6)　　　　　 11人(＋7)
・ 4月： 6人(－3)　　　　　　3人(＋1)
・ 5月： 8人(－2)　　　　　　4人(＋2)

・2.92日に1人の割合
・都道府県別：総数5位 増減数36位 増減率25位 人口10万人比45位
・年間死者数：2018年147人 17年150人 16年161人 15年196人 14年143人
　うち高齢者：　　　 67人　　　66人　　　74人　　　78人　　　75人

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