長崎伝統芸能振興会は28日、長崎くんち（10月7～9日）の各踊り場の桟敷券の販売方法を発表した。長崎市上西山町の諏訪神社の桟敷券は6月7日午前7時から同神社内のさじき運営委員会事務所で販売を開始する。

同神社では10月7日（午前7時、午後4時）と9日（午前8時20分）に奉納踊りがあり、S席3万円、A席2万4千円、B席1万8千円、C席1万2千円。いずれも1升4人掛け。

また、6月11日午前9時半から電話予約を受け付ける。午前10時からはローソンチケットとチケットぴあでも購入できる。6月12日から10月7日午後と9日分のみばら売り券を用意し、B席4500円、C席3千円を販売する。長坂整理券は7月1～20日にはがきで申し込む。問い合わせは同神社さじき運営委（電095.821.8596）。

他の踊り場の販売日程と問い合わせは▽お旅所（元船町）7月16日午後1時。元船町お旅所さじき運営委（電095.823.9073）▽八坂神社（鍛冶屋町）6月10日午前9時。同神社さじき運営委（電095.822.6750）▽中央公園（賑町）8月1日午前10時。長崎商工会議所（電095.822.0111）。八坂神社と中央公園では例年と異なる席種を設け、一部料金を改定した。