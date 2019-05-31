◆コスモス花宇宙館のイベント ▽パステルアート教室「紫陽花（あじさい）」＝6月2日午前11時。4歳以上10人、千円▽おりがみ教室＝6月2日午前11時。初級「ポロシャツのメッセージカード入れ」3歳以上20人、200円。中級「カタツムリの箸袋」小学3年生以上20人、500円▽ペーパークイリング（紙手芸）体験「長崎の花紫陽花」＝6月2日午前11時、11時半。各回4歳以上10人、500円▽たのしい科学教室「電子レンジの実験」＝6月8日午前10時半。小学生以上20人、500円▽オカリナ＆ピアノ弾き語りコンサート＝6月15日午後3時。無料。プロシンガー・ソングライターの福島真砂さん、オカリナグループ「マルメロ」が癒やしの演奏を披露▽Photoshopレタッチ講座「人物を綺麗（きれい）な肌に修正しよう！」＝6月16日午後2時。「Adobe Photoshop」使用者20人、千円▽写真入り押し花ミニ額づくり＝6月23日午後1時、2時半。写真持参。各回小学生以上10人、2500円。場所はいずれも諫早市白木峰町の同館（0957.23.9003）