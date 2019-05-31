5月30日(木)03:30前、白山市の国道8号線で、自転車と大型トラックの接触事故が発生し、自転車の80代男性が死亡しました。また08:50頃には、能美市の県道で、軽乗用車が対向車線側の路側帯に突っ込む事故が発生し、歩いていた80代女性が死亡、軽乗用車を運転していた70代女性も負傷しています。

石川県内では26日にも白山市の北陸自動車道で70代男性が死亡するなど、交通死亡事故が相次いでいて、2019年交通事故死者は計13人(－2)、うち65歳以上の高齢者が少なくとも10人(±0)と3/4を占めています。

【石川県内での2019年交通事故死者数】(5月30日現在：速報値)

・ 1月：2人(－2) うち高齢者1人(－2)

・ 2月：3人(＋2) 3人(＋3)

・ 3月：0人(－4) 0人(－4)

・ 4月：3人(＋1) 2人(＋1)

・ 5月：5人(＋1) 4人(＋2)

・11.5日に1人の割合

・都道府県別：総数38位 増減数23位 増減率27位 人口10万人比28位

・年間死者数：2018年28人 17年34人 16年48人 15年46人 14年55人

うち高齢者： 20人 22人 28人 33人 35人