NEXCO東日本などによると、新潟県上越市の上信越自動車道上越JCT付近でトラック単独の車両火災が発生し、3日07:05から、上信越自動車道と北陸自動車道の一部区間で通行止めとなっていましたが、07:55までに解除されています。

＜高速道路通行止め解除＞

・上信越道

上越JCT→上越高田IC：上り線(長野方面)

・北陸道

名立谷浜IC→上越JCT：下り線(長岡方面)

上越IC→上越JCT ：上り線(糸魚川方面)