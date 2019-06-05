6月4日(火)13:30頃、知立市の国道23号線交差点で、大型トラックと自転車の接触事故が発生し、自転車の20代女性が死亡しました。4日現在、愛知県内での2019年交通事故死者は計56人(前年同期比－24)、うち65歳以上の高齢者は34人(－12)と6割を占めています。

愛知県内では2019年5月末時点で、交通事故死者が前年より大幅減となっていましたが、6月1日以降、死亡事故が連日発生し、5人が亡くなっています。うち3人が亡くなった名古屋市は4日、市内に今年2月、4月に次いで3回目となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、11日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

【愛知県内での2019年交通事故死者数】(6月4日現在：速報値)

・ 1月： 7人(－10) うち高齢者2人(－10)

・ 2月：12人(－ 1) 8人(－ 3)

・ 3月：11人(－ 2) 7人(± 0)

・ 4月：13人(－ 7) 10人(＋ 4)

・ 5月： 8人(－ 7) 6人(－ 4)

・ 6月： 5人(＋ 3) 1人(＋ 1)

・2.76日に1人の割合

・都道府県別：総数3位 増減数46位 増減率43位 人口10万人比42位

・年間死者数：2018年189人 17年200人 16年212人 15年213人 14年204人

うち高齢者： 103人 110人 117人 122人 123人