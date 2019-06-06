きょう6日は全国的に気温が上昇し、島根県津和野で35.0℃と猛暑日に到達したほか、14:00時点では全国926地点中、261地点で30℃以上の真夏日に、81地点で今年最高となっています。

■気象概況

【日最高気温】

・島根県 津和野町 津和野 35.0℃(6日14:01) 今年最高

・大分県 日田市 日田 34.7℃(6日14:04) 今年最高

・香川県 三豊市 財田 34.3℃(6日14:09) 今年最高

・福岡県 太宰府市 太宰府 34.2℃(6日14:16) 今年最高

・岐阜県 美濃市 美濃 34.2℃(6日14:20)

・岐阜県 多治見市 多治見 34.0℃(6日13:31)

・埼玉県 鳩山町 鳩山 33.9℃(6日12:22)

・大分県 玖珠町 玖珠 33.8℃(6日13:48) 今年最高

・岐阜県 郡上市 八幡 33.8℃(6日13:15) 今年最高

・埼玉県 熊谷市 熊谷 33.8℃(6日14:03)

＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 23.2℃(6日13:32)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 24.8℃(6日09:58)

・東京都 千代田区 東京 32.3℃(6日14:00)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 23.6℃(6日13:57)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 32.3℃(6日13:54)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 30.9℃(6日11:55)

・広島県 広島市中区 広島 32.1℃(6日13:58) 今年最高

・愛媛県 松山市 松山 29.7℃(6日11:53)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 29.4℃(6日10:11)

・沖縄県 那覇市 那覇 30.6℃(6日13:55) 今年最高

【日最低気温】

・上川地方 上川町 上川 3.5℃(6日03:20)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 0 0 0 0

・東北 161 39 0 0 1(0.6％)

・関東 86 79 44 0 7(8.1％)

・甲信越北陸 100 56 11 0 1(1.0％)

・東海 65 64 36 0 14(21.5％)

・近畿 64 62 30 0 9(14.1％)

・中国 80 78 48 1 20(25.0％)

・四国 46 45 22 0 6(13.0％)

・九州 123 117 47 0 15(12.2％)

・沖縄 28 28 23 0 8(28.6％)

・全国計 926 568 261 1 81(8.7％)

(61.3％)(28.2％) (0.1％)