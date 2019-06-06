〔気温上昇〕島根県津和野で猛暑日到達、261地点で真夏日に(6日14時現在)

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きょう6日は全国的に気温が上昇し、島根県津和野で35.0℃と猛暑日に到達したほか、14:00時点では全国926地点中、261地点で30℃以上の真夏日に、81地点で今年最高となっています。

■気象概況
【日最高気温】
・島根県　　津和野町　　　　津和野　　　35.0℃(6日14:01) 今年最高
・大分県　　日田市　　　　　日田　　　　34.7℃(6日14:04) 今年最高
・香川県　　三豊市　　　　　財田　　　　34.3℃(6日14:09) 今年最高
・福岡県　　太宰府市　　　　太宰府　　　34.2℃(6日14:16) 今年最高
・岐阜県　　美濃市　　　　　美濃　　　　34.2℃(6日14:20)
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　34.0℃(6日13:31)
・埼玉県　　鳩山町　　　　　鳩山　　　　33.9℃(6日12:22)
・大分県　　玖珠町　　　　　玖珠　　　　33.8℃(6日13:48) 今年最高
・岐阜県　　郡上市　　　　　八幡　　　　33.8℃(6日13:15) 今年最高
・埼玉県　　熊谷市　　　　　熊谷　　　　33.8℃(6日14:03)

＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　23.2℃(6日13:32)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　24.8℃(6日09:58)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　32.3℃(6日14:00)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　23.6℃(6日13:57)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　32.3℃(6日13:54)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　30.9℃(6日11:55)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　32.1℃(6日13:58) 今年最高
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　29.7℃(6日11:53)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　29.4℃(6日10:11)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　30.6℃(6日13:55) 今年最高

【日最低気温】
・上川地方　上川町　　　　　上川　　　　 3.5℃(6日03:20)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)
　　　　　　観測点　　 夏日　 真夏日　猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　　0　　　 0　　　 0　　　　0
・東北　　　　161　　　 39　　　 0　　　 0　　　　1(0.6％)
・関東　　　　 86　　　 79　　　44　　　 0　　　　7(8.1％)
・甲信越北陸　100　　　 56　　　11　　　 0　　　　1(1.0％)
・東海　　　　 65　　　 64　　　36　　　 0　　　　14(21.5％)
・近畿　　　　 64　　　 62　　　30　　　 0　　　　9(14.1％)
・中国　　　　 80　　　 78　　　48　　　 1　　　 20(25.0％)
・四国　　　　 46　　　 45　　　22　　　 0　　　　6(13.0％)
・九州　　　　123　　　117　　　47　　　 0　　　 15(12.2％)
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　23　　　 0　　　　8(28.6％)
・全国計　　　926　　　568　　 261　　　 1　　　 81(8.7％)
　　　　　　　　　　 (61.3％)(28.2％) (0.1％)

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