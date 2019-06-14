6月13日に竜王町の名神高速道路で発生した多重事故で3人が亡くなるなど、滋賀県内で2019年交通事故死者が前年同期比18人増(増加数都道府県別ワースト)の計34人と激増していることから、滋賀県交通対策協議会は14日、今年2月に次ぐ「交通死亡事故多発警報」を発令し、20日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

【滋賀県内での2019年交通事故死者数】(6月13日現在：速報値)

・ 1月：7人(＋5) うち高齢者5人(＋3)

・ 2月：7人(＋2) 5人(＋3) 多発警報 02/06～/12

・ 3月：3人(＋1) 0人(－2)

・ 4月：3人(－1) 0人(－3)

・ 5月：9人(＋6)

・ 6月：5人(＋5)

・4.82日に1人の割合

・都道府県別：総数14位 増減数1位 増減率2位 人口10万人比2位

・年間死者数：2018年39人 17年55人 16年53人 15年73人 14年63人

うち高齢者： 20人 29人 26人 39人 39人

※滋賀県における「交通死亡事故多発警報」発令基準

・おおむね10日間に5件以上発生し、交通死亡事故の発生状況、事故形態等について警報を発令する必要があると認めたとき

・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき