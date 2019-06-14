鳥取県内で6月7日～13日の7日間に3件3人の交通死亡事故が発生したことを受け、鳥取県交通対策協議会は14日、2017年6月以来となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、14日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

なお13日現在、鳥取県内での2019年交通事故死者は計12人(前年同期比＋4)、うち65歳以上の高齢者は7人となっています。

【鳥取県内での2019年交通事故死者数】(6月13日現在：速報値)

・ 1月：2人(±0) うち高齢者2人(＋1)

・ 2月：1人(＋1) 1人(＋1)

・ 3月：4人(±0) 2人(－1)

・ 4月：2人(＋1) 0人(±0)

・ 5月：0人(－1) 0人(－1)

・ 6月：3人(＋3) 2人

・13.6日に1人の割合

・都道府県別：総数41位 増減数6位 増減率5位 人口10万人比4位

・年間死者数：2018年20人 17年26人 16年17人 15年38人 14年34人

うち高齢者： 8人 17人 11人 21人 20人

※鳥取県における「交通死亡事故多発警報」発令基準

・7日間で3件以上の交通死亡事故が発生したとき

・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき