◆長崎いのちの電話連続公開講座 6月16日～9月21日まで9回開く。いずれも場所は長崎市茂里町の県総合福祉センター4階で、時間は午後2時～4時。6月16日は活水女子大の長尾博さんが「カウンセリングとは」と題し、6月29日は長崎ウエスレヤン大の内村公義さんが「死ぬこと・生きること」をテーマにそれぞれ話す。受講料は1回一般千円、学生500円。連続講座9回受講の場合は一般8千円、学生4千円。事前申し込み不要。来場は公共交通機関で。長崎いのちの電話事務局（095.843.4410）
◆長崎YWCA歴史講座 6月20日午後1時半～3時、長崎市銀屋町の長崎銀屋町教会記念館2階。「イタリア史 農業・商業の発展と都市の成立、法王庁の力」と題して、女性史研究家の葛西よう子さんが講演。600円。事前申し込み不要。福島さん（095.826.7196）
長崎近郊 イベント情報（6月15日掲載）
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◆長崎いのちの電話連続公開講座 6月16日～9月21日まで9回開く。いずれも場所は長崎市茂里町の県総合福祉センター4階で、時間は午後2時～4時。6月16日は活水女子大の長尾博さんが「カウンセリングとは」と題し、6月29日は長崎ウエスレヤン大の内村公義さんが「死ぬこと・生きること」をテーマにそれぞれ話す。受講料は1回一般千円、学生500円。連続講座9回受講の場合は一般8千円、学生4千円。事前申し込み不要。来場は公共交通機関で。長崎いのちの電話事務局（095.843.4410）