気象庁によると、17日08:00頃、茨城県北部を震源とするM5.2の地震があり、福島県中通り、茨城県北部、茨城県南部、栃木県北部、栃木県南部で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：6月17日08:00頃

・震源地 ：茨城県北部(北緯36.5度、東経140.6度)

・震源の深さ：約80km

・地震の規模：M5.2(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・福島県 ：白河市表郷＊、矢祭町東舘＊

・茨城県 ：水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、水戸市栗崎町＊、日立市助川小学校＊、土浦市常名、笠間市石井＊、笠間市笠間＊、ひたちなか市南神敷台＊、ひたちなか市東石川＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市野口＊、筑西市門井＊、桜川市岩瀬＊、小美玉市上玉里＊、城里町石塚＊、城里町小勝＊、東海村東海＊、大子町池田＊

・栃木県 ：大田原市湯津上＊、那須烏山市中央

【震度3】

・福島県 ：郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、いわき市小名浜、いわき市三和町、いわき市錦町＊、いわき市平梅本＊、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市大信＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、相馬市中村＊、二本松市油井＊、二本松市針道＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、本宮市本宮＊、本宮市白岩＊、鏡石町不時沼＊、檜枝岐村上河原＊、西郷村熊倉＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、棚倉町棚倉中居野、矢祭町戸塚＊、石川町長久保＊、玉川村小高＊、平田村永田＊、浅川町浅川＊、古殿町松川新桑原＊、三春町大町＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊、楢葉町北田＊、川内村上川内小山平＊、川内村上川内早渡＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋、葛尾村落合落合＊

・茨城県 ：水戸市金町、日立市十王町友部＊、日立市役所＊、土浦市田中＊、土浦市藤沢＊、石岡市柿岡、石岡市若宮＊、石岡市八郷＊、常陸太田市町屋町、常陸太田市町田町＊、常陸太田市大中町＊、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、高萩市安良川＊、北茨城市磯原町＊、北茨城市中郷町＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、つくば市研究学園＊、ひたちなか市山ノ上町、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、潮来市辻＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市高部＊、常陸大宮市上小瀬＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、筑西市舟生、筑西市下中山＊、筑西市海老ヶ島＊、稲敷市江戸崎甲＊、かすみがうら市上土田＊、かすみがうら市大和田＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、行方市玉造＊、行方市麻生＊、鉾田市造谷＊、鉾田市汲上＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、茨城町小堤＊、大洗町磯浜町＊、城里町阿波山＊、美浦村受領＊、阿見町中央＊

・栃木県 ：宇都宮市明保野町、宇都宮市中里町＊、宇都宮市中岡本町＊、鹿沼市口粟野＊、日光市鬼怒川温泉大原＊、日光市芹沼＊、日光市藤原庁舎＊、真岡市田町＊、真岡市荒町＊、真岡市石島＊、大田原市黒羽田町、大田原市本町＊、那須塩原市鍋掛＊、那須塩原市あたご町＊、那須塩原市塩原庁舎＊、栃木さくら市氏家＊、栃木さくら市喜連川＊、那須烏山市大金＊、那須烏山市役所＊、益子町益子、茂木町茂木＊、市貝町市塙＊、芳賀町祖母井＊、塩谷町玉生＊、高根沢町石末＊、那須町寺子＊、栃木那珂川町馬頭＊、栃木那珂川町小川＊

・宮城県 ：岩沼市桜＊

・千葉県 ：成田市名古屋、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊、白井市復＊、香取市佐原平田、香取市役所＊