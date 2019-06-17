17日午前8時0分ごろ、福島県中通り、茨城県北部と南部、栃木県北部と南部で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県北部で、震源の深さは約80キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.2と推定される。茨城県東海村にある運転停止中の日本原子力発電東海第2原発に異常はなかった。各地の震度は次の通り。
震度4＝白河表郷、矢祭（福島）水戸千波、日立助川、土浦、笠間、ひたちなか、常陸大宮御前山、桜川岩瀬、城里、東海村、大子（茨城）大田原湯津上、那須烏山（栃木）など
東海第2原発異常なし
©一般社団法人共同通信社
17日午前8時0分ごろ、福島県中通り、茨城県北部と南部、栃木県北部と南部で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県北部で、震源の深さは約80キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.2と推定される。茨城県東海村にある運転停止中の日本原子力発電東海第2原発に異常はなかった。各地の震度は次の通り。
震度4＝白河表郷、矢祭（福島）水戸千波、日立助川、土浦、笠間、ひたちなか、常陸大宮御前山、桜川岩瀬、城里、東海村、大子（茨城）大田原湯津上、那須烏山（栃木）など
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