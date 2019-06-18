気象庁によると、18日22:22頃、山形県沖を震源とするM6.8の地震があり、新潟県村上市で震度6強の揺れを観測しました。

この地震により、山形県、新潟県、石川県能登に津波注意報が発表されています。海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。

■発生事象

・発生日時 ：6月18日22:22頃

・震源地 ：山形県沖(北緯38.6度、東経139.5度、酒田の南西50km付近)

・震源の深さ：約10km

・地震の規模：M6.8(推定)

■震度4以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度6強】

・新潟県 ：村上市府屋＊

【震度6弱】

・山形県 ：鶴岡市温海川

【震度5強】

・山形県 ：鶴岡市温海＊、鶴岡市道田町＊

【震度5弱】

・新潟県 ：長岡市上岩井＊、長岡市小島谷＊、柏崎市西山町池浦＊、村上市寒川＊、村上市岩船駅前＊、阿賀町鹿瀬中学校＊

・山形県 ：鶴岡市馬場町、鶴岡市上山添＊、酒田市亀ケ崎、酒田市宮野浦＊、大蔵村肘折＊、三川町横山＊

・秋田県 ：由利本荘市桜小路＊

【震度4】

・新潟県 ：新潟北区葛塚＊、新潟空港、新潟東区下木戸＊、新潟中央区美咲町、新潟中央区関屋＊、新潟中央区新潟市役所＊、新潟江南区泉町＊、新潟秋葉区程島、新潟秋葉区新津東町＊、新潟南区白根＊、新潟西区寺尾東＊、新潟西蒲区役所、新潟西蒲区巻甲＊、長岡市浦＊、長岡市山古志竹沢＊、長岡市寺泊敦ケ曽根＊、長岡市中之島＊、長岡市与板町与板＊、三条市西裏館＊、三条市荻堀＊、三条市新堀＊、新発田市本町＊、新発田市乙次＊、新発田市中央町＊、新発田市真野原外＊、加茂市幸町＊、十日町市千歳町＊、十日町市松代＊、見附市昭和町＊、村上市塩町、村上市片町＊、村上市三之町＊、村上市山口＊、村上市岩沢＊、燕市秋葉町＊、燕市吉田西太田＊、燕市分水桜町＊、五泉市太田＊、阿賀野市岡山町＊、阿賀野市山崎＊、阿賀野市姥ヶ橋＊、佐渡市岩谷口＊、佐渡市両津湊＊、佐渡市松ヶ崎＊、佐渡市千種＊、佐渡市河原田本町＊、佐渡市畑野＊、佐渡市赤泊＊、佐渡市両津支所＊、佐渡市新穂瓜生屋＊、魚沼市須原＊、胎内市新和町、胎内市大川町＊、胎内市黒川＊、聖籠町諏訪山＊、弥彦村矢作＊、阿賀町鹿瀬支所＊、阿賀町豊川＊、阿賀町白崎＊、阿賀町津川＊、出雲崎町米田、出雲崎町川西＊、刈羽村割町新田＊、関川村下関＊、粟島浦村笹畑、粟島浦村日ノ見山＊

・山形県 ：米沢市林泉寺＊、鶴岡市藤島＊、鶴岡市下名川＊、鶴岡市羽黒町＊、酒田市飛島、酒田市飛鳥＊、酒田市山田＊、酒田市観音寺＊、酒田市本町＊、新庄市東谷地田町、上山市河崎＊、村山市中央＊、長井市ままの上＊、尾花沢市若葉町＊、南陽市三間通＊、山辺町緑ケ丘＊、中山町長崎＊、河北町谷地、河北町役場＊、西川町大井沢＊、西川町海味＊、大江町左沢＊、最上町向町＊、舟形町舟形＊、真室川町新町＊、大蔵村清水＊、鮭川村佐渡＊、戸沢村古口＊、山形川西町上小松＊、山形小国町岩井沢、山形小国町小国小坂町＊、飯豊町上原＊、庄内町清川＊、庄内町狩川＊、庄内町余目＊、遊佐町遊佐、遊佐町小原田、遊佐町舞鶴＊

・秋田県 ：秋田市山王、秋田市雄和女米木、秋田市八橋運動公園＊、秋田市河辺和田＊、秋田市雄和新波＊、横手市雄物川町今宿、横手市安田柳堤地内＊、横手市中央町＊、横手市増田町増田＊、横手市大森町＊、横手市十文字町＊、横手市大雄＊、横手市山内土渕＊、横手市平鹿町浅舞＊、男鹿市男鹿中、男鹿市船川＊、男鹿市角間崎＊、湯沢市沖鶴、湯沢市寺沢＊、湯沢市川連町＊、湯沢市皆瀬＊、湯沢市横堀＊、由利本荘市石脇、由利本荘市鳥海町伏見＊、由利本荘市岩城内道川＊、由利本荘市西目町沼田＊、由利本荘市東由利老方＊、由利本荘市矢島町矢島町＊、由利本荘市岩谷町＊、由利本荘市前郷＊、潟上市天王＊、大仙市刈和野＊、大仙市北長野＊、大仙市大曲花園町＊、大仙市高梨＊、北秋田市新田目＊、にかほ市平沢＊、にかほ市金浦＊、にかほ市象潟町浜ノ田＊、仙北市西木町上桧木内＊、三種町豊岡＊、井川町北川尻＊、羽後町西馬音内＊、東成瀬村椿川＊、東成瀬村田子内＊

・岩手県 ：矢巾町南矢幅＊

・宮城県 ：仙台青葉区作並＊、石巻市大街道南＊、石巻市桃生町＊、名取市増田＊、岩沼市桜＊、登米市南方町＊、栗原市築館＊、栗原市鶯沢＊、栗原市花山＊、栗原市志波姫＊、栗原市一迫＊、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、大崎市鳴子＊、大崎市松山＊、大崎市田尻＊、蔵王町円田＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、宮城川崎町前川＊、丸森町鳥屋＊、松島町高城、利府町利府＊、色麻町四竈＊、宮城加美町中新田＊、宮城加美町小野田＊、宮城加美町宮崎＊、涌谷町新町裏、宮城美里町北浦＊、宮城美里町木間塚＊

・福島県 ：福島市五老内町＊、いわき市平梅本＊、喜多方市高郷町＊、喜多方市御清水＊、喜多方市山都町＊、南相馬市小高区＊、桑折町東大隅＊、国見町藤田＊、西会津町野沢、西会津町登世島＊、猪苗代町千代田＊、会津坂下町市中三番甲＊、湯川村清水田＊、柳津町柳津＊、会津美里町新鶴庁舎＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、双葉町両竹＊

■津波情報

【津波注意報】(18日22:24)

・山形県、新潟県上中下越、佐渡、石川県能登

■余震状況

・18日22:41 山形県沖 (北緯38.6度、東経139.5度、酒田の南西50km付近) 約10km M4.0 震度3(新潟県村上市)

・18日22:37 新潟県下越沖(北緯38.6度、東経139.4度、酒田の南西50km付近) 約10km M3.8 震度3(新潟県村上市)