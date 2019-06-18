気象庁によると、18日22:22頃、山形県沖を震源とするM6.7の地震があり、新潟県村上市で震度6強の揺れを観測しました。その後も余震とみられる地震が相次いでいます。
この地震により、気象庁は山形県、新潟県、石川県能登に津波注意報を発表していましたが、19日01:02に解除しました。なお、これらの沿岸では津波に伴う若干の海面変動が観測されておりますので、今後2、3時間程度は継続する可能性が高いと考えられます。
■発生事象
・発生日時 ：6月18日22:22頃
・震源地 ：山形県沖(北緯38.6度、東経139.5度、酒田の南西50km付近)
・震源の深さ：14km(暫定値)
・地震の規模：M6.7(暫定値、速報値M6.8)
［震度5弱以上が観測された市町村］
・新潟県
震度6強：村上市
震度5弱：長岡市、柏崎市、阿賀町
・山形県
震度6弱：鶴岡市
震度5弱：酒田市、大蔵村、三川町
・秋田県
震度5弱：由利本荘市
■津波情報
【津波注意報】(18日22:24→19日01:02解除)
・山形県、新潟県上中下越、佐渡、石川県能登
【津波観測に関する情報】(検潮所観測の最大値)
・0.1m：新潟港(19日00:06)
・微弱：粟島(18日22:48)、酒田港(18日23:34)、佐渡市鷲崎(18日23:49)、輪島港(19日00:07)
■余震状況(震度3以上)
・19日00:57 新潟県下越沖(北緯38.6度、東経139.4度) 約10km M4.1 震度4(新潟県村上市)
・18日22:41 山形県沖 (北緯38.6度、東経139.5度) 約10km M4.0 震度3(新潟県村上市)
・18日22:37 新潟県下越沖(北緯38.6度、東経139.4度) 約10km M3.8 震度3(新潟県村上市)