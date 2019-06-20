北海道電力によると、北海道の約92130軒で停電が発生していましたが、13:00現在、ほぼ復旧しています。
■影響地域
北海道：約92130軒(余市郡赤井川村、岩内郡岩内町、小樽市、古宇郡神恵内村、虻田郡喜茂別町、虻田郡京極町、岩内郡共和町、虻田郡倶知安町、積丹郡積丹町、伊達市、虻田郡洞爺湖町、古宇郡泊村、余市郡仁木町、虻田郡ニセコ町、古平郡古平町、虻田郡真狩村、余市郡余市町、磯谷郡蘭越町、虻田郡留寿都村)
©株式会社レスキューナウ
北海道電力によると、北海道の約92130軒で停電が発生していましたが、13:00現在、ほぼ復旧しています。
■影響地域
北海道：約92130軒(余市郡赤井川村、岩内郡岩内町、小樽市、古宇郡神恵内村、虻田郡喜茂別町、虻田郡京極町、岩内郡共和町、虻田郡倶知安町、積丹郡積丹町、伊達市、虻田郡洞爺湖町、古宇郡泊村、余市郡仁木町、虻田郡ニセコ町、古平郡古平町、虻田郡真狩村、余市郡余市町、磯谷郡蘭越町、虻田郡留寿都村)
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