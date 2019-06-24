気象庁によると、24日09:11頃、千葉県南東沖を震源とするM5.5の地震があり、千葉県館山市・南房総市、東京都千代田区、神奈川県川崎市川崎区・秦野市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：6月24日09:11頃

・震源地 ：千葉県南東沖(北緯34.9度、東経140.0度)

・震源の深さ：約60km

・地震の規模：M5.5(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・千葉県 ：館山市長須賀、館山市北条＊、南房総市白浜町白浜＊、南房総市岩糸＊、南房総市谷向＊

・東京都 ：東京千代田区大手町

・神奈川県：川崎川崎区宮前町＊、川崎川崎区千鳥町＊、秦野市曽屋

【震度3】

・千葉県 ：千葉中央区都町＊、千葉緑区おゆみ野＊、木更津市太田、木更津市富士見＊、野田市鶴奉＊、茂原市道表＊、東金市日吉台＊、勝浦市墨名、勝浦市新官＊、市原市姉崎＊、鴨川市八色、鴨川市横渚＊、鴨川市天津＊、君津市久留里市場＊、君津市久保＊、富津市下飯野＊、袖ケ浦市坂戸市場＊、南房総市上堀、南房総市富浦町青木＊、南房総市久枝＊、南房総市千倉町瀬戸＊、いすみ市岬町長者＊、いすみ市国府台＊、大網白里市大網＊、九十九里町片貝＊、一宮町一宮、睦沢町下之郷＊、長南町総合グラウンド、長南町長南＊、大多喜町大多喜＊、御宿町須賀＊、鋸南町下佐久間＊

・東京都 ：東京中央区築地＊、東京中央区日本橋兜町＊、東京中央区勝どき＊、東京港区海岸、東京港区芝公園＊、東京港区南青山＊、東京港区白金＊、東京新宿区西新宿、東京新宿区上落合＊、東京文京区本郷＊、東京江東区越中島＊、東京江東区枝川＊、東京品川区平塚＊、東京目黒区中央町＊、東京国際空港、東京大田区本羽田＊、東京大田区多摩川＊、東京世田谷区世田谷＊、東京世田谷区三軒茶屋＊、東京渋谷区宇田川町＊、東京渋谷区本町＊、東京中野区中野＊、東京中野区中央＊、東京杉並区阿佐谷、東京杉並区桃井＊、東京豊島区南池袋＊、東京練馬区豊玉北＊、東京江戸川区中央、東京江戸川区船堀＊、八王子市堀之内＊、町田市本町田＊、小平市小川町＊、伊豆大島町差木地、伊豆大島町波浮港＊、東京利島村東山、三宅村神着、三宅村坪田

・神奈川県：横浜鶴見区鶴見＊、横浜鶴見区馬場＊、横浜鶴見区末広町＊、横浜神奈川区広台太田町＊、横浜西区みなとみらい＊、横浜西区浜松町＊、横浜中区山手町、横浜中区山下町＊、横浜中区山吹町＊、横浜中区日本大通＊、横浜保土ケ谷区上菅田町＊、横浜磯子区磯子＊、横浜磯子区洋光台＊、横浜金沢区白帆＊、横浜金沢区寺前＊、横浜金沢区釜利谷南＊、横浜港北区日吉本町＊、横浜戸塚区戸塚町＊、横浜戸塚区鳥が丘＊、横浜港南区丸山台東部＊、横浜旭区今宿東町＊、横浜旭区川井宿町＊、横浜緑区十日市場町＊、横浜瀬谷区三ツ境＊、横浜栄区小菅ケ谷＊、横浜泉区和泉町＊、横浜青葉区市ケ尾町＊、川崎川崎区中島＊、川崎幸区戸手本町＊、川崎中原区小杉町＊、川崎宮前区宮前平＊、相模原中央区上溝＊、相模原中央区水郷田名＊、横須賀市光の丘、横須賀市坂本町＊、平塚市浅間町＊、藤沢市朝日町＊、藤沢市大庭＊、藤沢市打戻＊、藤沢市長後＊、藤沢市辻堂東海岸＊、茅ヶ崎市茅ヶ崎、三浦市城山町＊、秦野市平沢＊、厚木市中町＊、海老名市大谷＊、座間市相武台＊、綾瀬市深谷＊、寒川町宮山＊、二宮町中里＊、中井町比奈窪＊、松田町松田惣領＊、箱根町湯本＊、湯河原町中央、愛川町角田＊、清川村煤ヶ谷＊

・埼玉県 ：さいたま北区宮原＊

・山梨県 ：都留市上谷＊、富士川町鰍沢＊、富士河口湖町長浜＊

・静岡県 ：熱海市網代、富士宮市弓沢町、富士宮市野中＊、伊豆市中伊豆グラウンド、伊豆の国市長岡＊、東伊豆町奈良本＊、河津町田中＊