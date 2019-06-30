めざせ甲子園　夏に懸ける55チーム＜3＞

清峰、諫早東、九州文化学園、長崎南、長崎明誠、国見

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今大会屈指の好投手、九州文化学園の山科＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

　※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性もあります）

■清峰　11年ぶりVへ旋風を

　2017年の準優勝など上位には絡みながらも、夏の甲子園は08年が最後。大混戦の今大会でノーシードから“清峰旋風”を起こせるか。
　右腕太田は制球力抜群。昨夏もマスクをかぶった古場が巧みに配球する。打線は1年時から経験を積む山下やリードオフマン松本、久保川らに期待。プレー以外でも全力疾走を徹底するなど元気な姿にも注目だ。

　部長　藤田　一海
　監督　井手　英介
　投手　太田　弘海　3　祇　園
　捕手　古場　　心　3　大　野
　一塁　松本莉希翔　3　桜が原
　二塁　吉田裕次朗　2　福　石
　三塁　小宮　吏喜　2　早　岐
◎遊撃　山下　大輔　3　福　石
　左翼　浅田　　和　2　　〃　
　中堅　久保川魁大　3　日　野
　右翼　金子　卓馬　2　山　澄
　控え　荒川　愛翔　3　中　里
　　〃　　若杉　昭太　3　　〃　
　　〃　　田浦　英俊　2　大　野
　　〃　　長谷川健太　2　愛　宕
　　〃　　向江慎一郎　2　相　浦
　　〃　　池田　雅晴　3　鹿　町
　　〃　　田川　魁人　2　山　澄
　　〃　　川崎　　廉　2　大　野
　　〃　　木下　星名　2　志　佐
　　〃　　廣田　健晃　1　小佐々
　　〃　　谷川　和也　1　志　佐

■諫早東　2回戦の壁　突破狙う

　昨年はタイブレークの末に初戦を突破したが、2回戦の壁に阻まれた。今年は投手陣がそろっているだけに、失策が多い守備を改善してチーム最高成績に並ぶ2007年以来の3回戦進出を果たしたい。
　生徒会長も務めるエースの右腕片山は気持ちが強く、ピンチでも動じない。攻撃では原田の長打力、木下の機動力を生かして好機をつくる。

　部長　前田　安彦
　監督　坂下　　透
　投手　片山　利貴　3　瑞　穂
　捕手　原田　十馬　2　吾　妻
　一塁　森　　龍斗　1　愛　野
　二塁　岩本　大成　3　吾　妻
　三塁　大久保優也　3　愛　野
　遊撃　木下　　蓮　2　諫・琴海
◎左翼　宇土　大心　3　諫　早
　中堅　古賀　太陽　2　森　山
　右翼　西田　弘人　2　高　来
　控え　浜崎隆之介　1　千々石
　　〃　　山中　隆雅　2　小長井
　　〃　　高橋　学斗　2　北諫早
　　〃　　山口　　純　2　玖　島
　　〃　　前田　天誠　1　瑞　穂
　　〃　　中原　歩大　1　愛　野
　　〃　　馬場　星瑠　1　吾　妻

■九州文化学園　本格右腕　山科に注目

　春の県大会準V、NHK杯県大会4強。初の甲子園出場を目指す。
　チーム浮沈の鍵を握るのはエースの右腕山科。直球は140キロ台中盤を記録し、低めのスライダーも鋭い。NHK杯は一人で投げ、佐世保地区予選準決勝途中から31イニング連続無失点。攻撃も石田、中野、柏木、双子で中軸の後藤遼と後藤祐を中心にパワフルで、得点力は高い。

　部長　村田　恒輝
　監督　古賀　豪紀
　投手　山科颯太朗　3　佐　々
　捕手　後藤　遼介　3　宮　竹
　一塁　米倉　央晃　3　平　戸
　二塁　中野　元喜　3　城　西
　三塁　石田　穂高　3　広　田
◎遊撃　柏木　寿志　3　相　浦
　左翼　澁谷　仁都　3　愛　宕
　中堅　高橋　昂我　3　三川内
　右翼　後藤祐太朗　3　宮　竹
　控え　松本麟太郎　3　綾　南
　　〃　　金子　颯眞　2　厳　木
　　〃　　天野　耕大　3　山　澄
　　〃　　木崎　　陸　3　祇　園
　　〃　　川本　爽空　2　　橘　
　　〃　　真弓　大翔　3　学業院
　　〃　　城山竜ノ輔　2　相　浦
　　〃　　栗本　楓生　3　下福島
　　〃　　乙内　優斗　2　広　田
　　〃　　北野　奨馬　3　五　和
　　〃　　小川翔太郎　3　崎　辺

■長崎南　強豪に健闘し手応え

　今季の公式戦は3勝4敗。NHK杯は県大会に出場した。強豪相手にも接戦に持ち込み、手応えをつかんでいる。重要な場面での失策が減れば上位進出も夢ではない。
　マウンドに立つ太田、林はともに2年生。太田は直球、林はスライダーを軸に打ち取る。下位打線からチャンスをつくり、クリーンアップで得点するのが得意な形だ。

　部長　千住　剛広
　監督　濱村　良美
　投手　太田　優樹　2　小　島
◎捕手　浦川　尚希　3　　〃　
　一塁　隠崎　遼河　3　戸　町
　二塁　小西　航平　3　小ケ倉
　三塁　清瀬　俊之　3　東長崎
　遊撃　高尾　翔吾　3　日　見
　左翼　森田　健太　3　桜馬場
　中堅　中川　拓海　3　日　見
　右翼　乙藤　青海　3　三　川
　控え　田代　悠太　3　東長崎
　　〃　　林　　洸圭　2　　〃　
　　〃　　追塚　陽和　2　　〃　
　　〃　　木村　恒祐　2　三　和
　　〃　　大串　亮介　2　小　島
　　〃　　本多　壮翼　2　海　星
　　〃　　杉野　達哉　2　東長崎
　　〃　　治田　柊耶　2　戸　町
　　〃　　山崎　成人　2　小　島
　　〃　　木村　政洋　1　三　和
　　〃　　芝岡　健龍　1　福　田

■長崎明誠　14年ぶりの夏1勝へ

　夏は2005年を最後に13年間、1勝から遠ざかっている。小浜との初戦にチーム一丸となって挑む。
　古賀、山添の両右腕の踏ん張りが不可欠。与四球を減らして、球種を工夫しながらコーナーを突けるか。1年時から正捕手の藤谷が守備を落ち着かせる。打線は思い切りがいい1番林が出塁して、有馬ら中軸の勝負強い適時打が期待される。

　部長　山崎　　薫
　監督　山本孝一郎
◎投手　古賀　和馬　3　三　重
　捕手　藤谷　凌后　3　鳴　北
　一塁　林　　諒治　3　長・琴海
　二塁　井手　　航　1　鳴　北
　三塁　本川　大将　2　岩　屋
　遊撃　山添　正蓮　3　長・琴海
　左翼　吉田　遼雅　2　緑が丘
　中堅　有馬　　樹　3　三　重
　右翼　松本　耀平　2　長　与
　控え　久松寿輝也　3　三　重
　　〃　　畑瀬　鳳雅　3　鳴　北
　　〃　　小柳　翔真　2　岩　屋
　　〃　　松岡　　凛　2　時　津
　　〃　　大瀬　伸正　2　江　平
　　〃　　岩下　大起　1　長・琴海
　　〃　　畑瀬　利虎　1　鳴　北
　　〃　　栗並晟太郎　1　西浦上
　　〃　　山下　　司　1　三　重
　　〃　　松本　拓朗　1　大瀬戸
　　〃　　松尾信之介　1　長・琴海

■国見　吉田、石井綺が中心

　選手12人と小所帯だが、NHK杯中地区予選はシードの島原工に延長十回サヨナラ負けと善戦した。初戦の相手は2年連続で佐世保商。昨年コールド負けした雪辱に燃える。
　吉田、石井綺の3年生バッテリーが攻守の要。一つ上の先輩がおらず、昨季から精神的支柱としてチームを引っ張ってきた。勝負の鍵は守備。一つ一つ丁寧にアウトを重ねたい。

　部長　手束　昭仁
　監督　後藤　　修
　投手　吉田　悠馬　3　国　見
◎捕手　石井　綺叶　3　　〃　
　一塁　石井　春汰　1　　〃　
　二塁　尾崎　悠誠　1　三　会
　三塁　和泉　貴大　2　国　見
　遊撃　磯部　啓太　1　　〃　
　左翼　駒田　翔一　1　　〃　
　中堅　濱崎　貴耶　2　　〃　
　右翼　惣田　竜史　1　　〃　
　控え　入口　優星　3　愛　野
　　〃　　山本　拓海　3　国　見
　　〃　　森本　聖也　3　有　明

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