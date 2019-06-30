※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性もあります）
■清峰 11年ぶりVへ旋風を
2017年の準優勝など上位には絡みながらも、夏の甲子園は08年が最後。大混戦の今大会でノーシードから“清峰旋風”を起こせるか。
右腕太田は制球力抜群。昨夏もマスクをかぶった古場が巧みに配球する。打線は1年時から経験を積む山下やリードオフマン松本、久保川らに期待。プレー以外でも全力疾走を徹底するなど元気な姿にも注目だ。
部長 藤田 一海
監督 井手 英介
投手 太田 弘海 3 祇 園
捕手 古場 心 3 大 野
一塁 松本莉希翔 3 桜が原
二塁 吉田裕次朗 2 福 石
三塁 小宮 吏喜 2 早 岐
◎遊撃 山下 大輔 3 福 石
左翼 浅田 和 2 〃
中堅 久保川魁大 3 日 野
右翼 金子 卓馬 2 山 澄
控え 荒川 愛翔 3 中 里
〃 若杉 昭太 3 〃
〃 田浦 英俊 2 大 野
〃 長谷川健太 2 愛 宕
〃 向江慎一郎 2 相 浦
〃 池田 雅晴 3 鹿 町
〃 田川 魁人 2 山 澄
〃 川崎 廉 2 大 野
〃 木下 星名 2 志 佐
〃 廣田 健晃 1 小佐々
〃 谷川 和也 1 志 佐
■諫早東 2回戦の壁 突破狙う
昨年はタイブレークの末に初戦を突破したが、2回戦の壁に阻まれた。今年は投手陣がそろっているだけに、失策が多い守備を改善してチーム最高成績に並ぶ2007年以来の3回戦進出を果たしたい。
生徒会長も務めるエースの右腕片山は気持ちが強く、ピンチでも動じない。攻撃では原田の長打力、木下の機動力を生かして好機をつくる。
部長 前田 安彦
監督 坂下 透
投手 片山 利貴 3 瑞 穂
捕手 原田 十馬 2 吾 妻
一塁 森 龍斗 1 愛 野
二塁 岩本 大成 3 吾 妻
三塁 大久保優也 3 愛 野
遊撃 木下 蓮 2 諫・琴海
◎左翼 宇土 大心 3 諫 早
中堅 古賀 太陽 2 森 山
右翼 西田 弘人 2 高 来
控え 浜崎隆之介 1 千々石
〃 山中 隆雅 2 小長井
〃 高橋 学斗 2 北諫早
〃 山口 純 2 玖 島
〃 前田 天誠 1 瑞 穂
〃 中原 歩大 1 愛 野
〃 馬場 星瑠 1 吾 妻
■九州文化学園 本格右腕 山科に注目
春の県大会準V、NHK杯県大会4強。初の甲子園出場を目指す。
チーム浮沈の鍵を握るのはエースの右腕山科。直球は140キロ台中盤を記録し、低めのスライダーも鋭い。NHK杯は一人で投げ、佐世保地区予選準決勝途中から31イニング連続無失点。攻撃も石田、中野、柏木、双子で中軸の後藤遼と後藤祐を中心にパワフルで、得点力は高い。
部長 村田 恒輝
監督 古賀 豪紀
投手 山科颯太朗 3 佐 々
捕手 後藤 遼介 3 宮 竹
一塁 米倉 央晃 3 平 戸
二塁 中野 元喜 3 城 西
三塁 石田 穂高 3 広 田
◎遊撃 柏木 寿志 3 相 浦
左翼 澁谷 仁都 3 愛 宕
中堅 高橋 昂我 3 三川内
右翼 後藤祐太朗 3 宮 竹
控え 松本麟太郎 3 綾 南
〃 金子 颯眞 2 厳 木
〃 天野 耕大 3 山 澄
〃 木崎 陸 3 祇 園
〃 川本 爽空 2 橘
〃 真弓 大翔 3 学業院
〃 城山竜ノ輔 2 相 浦
〃 栗本 楓生 3 下福島
〃 乙内 優斗 2 広 田
〃 北野 奨馬 3 五 和
〃 小川翔太郎 3 崎 辺
■長崎南 強豪に健闘し手応え
今季の公式戦は3勝4敗。NHK杯は県大会に出場した。強豪相手にも接戦に持ち込み、手応えをつかんでいる。重要な場面での失策が減れば上位進出も夢ではない。
マウンドに立つ太田、林はともに2年生。太田は直球、林はスライダーを軸に打ち取る。下位打線からチャンスをつくり、クリーンアップで得点するのが得意な形だ。
部長 千住 剛広
監督 濱村 良美
投手 太田 優樹 2 小 島
◎捕手 浦川 尚希 3 〃
一塁 隠崎 遼河 3 戸 町
二塁 小西 航平 3 小ケ倉
三塁 清瀬 俊之 3 東長崎
遊撃 高尾 翔吾 3 日 見
左翼 森田 健太 3 桜馬場
中堅 中川 拓海 3 日 見
右翼 乙藤 青海 3 三 川
控え 田代 悠太 3 東長崎
〃 林 洸圭 2 〃
〃 追塚 陽和 2 〃
〃 木村 恒祐 2 三 和
〃 大串 亮介 2 小 島
〃 本多 壮翼 2 海 星
〃 杉野 達哉 2 東長崎
〃 治田 柊耶 2 戸 町
〃 山崎 成人 2 小 島
〃 木村 政洋 1 三 和
〃 芝岡 健龍 1 福 田
■長崎明誠 14年ぶりの夏1勝へ
夏は2005年を最後に13年間、1勝から遠ざかっている。小浜との初戦にチーム一丸となって挑む。
古賀、山添の両右腕の踏ん張りが不可欠。与四球を減らして、球種を工夫しながらコーナーを突けるか。1年時から正捕手の藤谷が守備を落ち着かせる。打線は思い切りがいい1番林が出塁して、有馬ら中軸の勝負強い適時打が期待される。
部長 山崎 薫
監督 山本孝一郎
◎投手 古賀 和馬 3 三 重
捕手 藤谷 凌后 3 鳴 北
一塁 林 諒治 3 長・琴海
二塁 井手 航 1 鳴 北
三塁 本川 大将 2 岩 屋
遊撃 山添 正蓮 3 長・琴海
左翼 吉田 遼雅 2 緑が丘
中堅 有馬 樹 3 三 重
右翼 松本 耀平 2 長 与
控え 久松寿輝也 3 三 重
〃 畑瀬 鳳雅 3 鳴 北
〃 小柳 翔真 2 岩 屋
〃 松岡 凛 2 時 津
〃 大瀬 伸正 2 江 平
〃 岩下 大起 1 長・琴海
〃 畑瀬 利虎 1 鳴 北
〃 栗並晟太郎 1 西浦上
〃 山下 司 1 三 重
〃 松本 拓朗 1 大瀬戸
〃 松尾信之介 1 長・琴海
■国見 吉田、石井綺が中心
選手12人と小所帯だが、NHK杯中地区予選はシードの島原工に延長十回サヨナラ負けと善戦した。初戦の相手は2年連続で佐世保商。昨年コールド負けした雪辱に燃える。
吉田、石井綺の3年生バッテリーが攻守の要。一つ上の先輩がおらず、昨季から精神的支柱としてチームを引っ張ってきた。勝負の鍵は守備。一つ一つ丁寧にアウトを重ねたい。
部長 手束 昭仁
監督 後藤 修
投手 吉田 悠馬 3 国 見
◎捕手 石井 綺叶 3 〃
一塁 石井 春汰 1 〃
二塁 尾崎 悠誠 1 三 会
三塁 和泉 貴大 2 国 見
遊撃 磯部 啓太 1 〃
左翼 駒田 翔一 1 〃
中堅 濱崎 貴耶 2 〃
右翼 惣田 竜史 1 〃
控え 入口 優星 3 愛 野
〃 山本 拓海 3 国 見
〃 森本 聖也 3 有 明