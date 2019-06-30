今大会屈指の好投手、九州文化学園の山科＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性もあります）

■清峰 11年ぶりVへ旋風を

2017年の準優勝など上位には絡みながらも、夏の甲子園は08年が最後。大混戦の今大会でノーシードから“清峰旋風”を起こせるか。

右腕太田は制球力抜群。昨夏もマスクをかぶった古場が巧みに配球する。打線は1年時から経験を積む山下やリードオフマン松本、久保川らに期待。プレー以外でも全力疾走を徹底するなど元気な姿にも注目だ。

部長 藤田 一海

監督 井手 英介

投手 太田 弘海 3 祇 園

捕手 古場 心 3 大 野

一塁 松本莉希翔 3 桜が原

二塁 吉田裕次朗 2 福 石

三塁 小宮 吏喜 2 早 岐

◎遊撃 山下 大輔 3 福 石

左翼 浅田 和 2 〃

中堅 久保川魁大 3 日 野

右翼 金子 卓馬 2 山 澄

控え 荒川 愛翔 3 中 里

〃 若杉 昭太 3 〃

〃 田浦 英俊 2 大 野

〃 長谷川健太 2 愛 宕

〃 向江慎一郎 2 相 浦

〃 池田 雅晴 3 鹿 町

〃 田川 魁人 2 山 澄

〃 川崎 廉 2 大 野

〃 木下 星名 2 志 佐

〃 廣田 健晃 1 小佐々

〃 谷川 和也 1 志 佐

■諫早東 2回戦の壁 突破狙う

昨年はタイブレークの末に初戦を突破したが、2回戦の壁に阻まれた。今年は投手陣がそろっているだけに、失策が多い守備を改善してチーム最高成績に並ぶ2007年以来の3回戦進出を果たしたい。

生徒会長も務めるエースの右腕片山は気持ちが強く、ピンチでも動じない。攻撃では原田の長打力、木下の機動力を生かして好機をつくる。

部長 前田 安彦

監督 坂下 透

投手 片山 利貴 3 瑞 穂

捕手 原田 十馬 2 吾 妻

一塁 森 龍斗 1 愛 野

二塁 岩本 大成 3 吾 妻

三塁 大久保優也 3 愛 野

遊撃 木下 蓮 2 諫・琴海

◎左翼 宇土 大心 3 諫 早

中堅 古賀 太陽 2 森 山

右翼 西田 弘人 2 高 来

控え 浜崎隆之介 1 千々石

〃 山中 隆雅 2 小長井

〃 高橋 学斗 2 北諫早

〃 山口 純 2 玖 島

〃 前田 天誠 1 瑞 穂

〃 中原 歩大 1 愛 野

〃 馬場 星瑠 1 吾 妻

■九州文化学園 本格右腕 山科に注目

春の県大会準V、NHK杯県大会4強。初の甲子園出場を目指す。

チーム浮沈の鍵を握るのはエースの右腕山科。直球は140キロ台中盤を記録し、低めのスライダーも鋭い。NHK杯は一人で投げ、佐世保地区予選準決勝途中から31イニング連続無失点。攻撃も石田、中野、柏木、双子で中軸の後藤遼と後藤祐を中心にパワフルで、得点力は高い。

部長 村田 恒輝

監督 古賀 豪紀

投手 山科颯太朗 3 佐 々

捕手 後藤 遼介 3 宮 竹

一塁 米倉 央晃 3 平 戸

二塁 中野 元喜 3 城 西

三塁 石田 穂高 3 広 田

◎遊撃 柏木 寿志 3 相 浦

左翼 澁谷 仁都 3 愛 宕

中堅 高橋 昂我 3 三川内

右翼 後藤祐太朗 3 宮 竹

控え 松本麟太郎 3 綾 南

〃 金子 颯眞 2 厳 木

〃 天野 耕大 3 山 澄

〃 木崎 陸 3 祇 園

〃 川本 爽空 2 橘

〃 真弓 大翔 3 学業院

〃 城山竜ノ輔 2 相 浦

〃 栗本 楓生 3 下福島

〃 乙内 優斗 2 広 田

〃 北野 奨馬 3 五 和

〃 小川翔太郎 3 崎 辺

■長崎南 強豪に健闘し手応え

今季の公式戦は3勝4敗。NHK杯は県大会に出場した。強豪相手にも接戦に持ち込み、手応えをつかんでいる。重要な場面での失策が減れば上位進出も夢ではない。

マウンドに立つ太田、林はともに2年生。太田は直球、林はスライダーを軸に打ち取る。下位打線からチャンスをつくり、クリーンアップで得点するのが得意な形だ。

部長 千住 剛広

監督 濱村 良美

投手 太田 優樹 2 小 島

◎捕手 浦川 尚希 3 〃

一塁 隠崎 遼河 3 戸 町

二塁 小西 航平 3 小ケ倉

三塁 清瀬 俊之 3 東長崎

遊撃 高尾 翔吾 3 日 見

左翼 森田 健太 3 桜馬場

中堅 中川 拓海 3 日 見

右翼 乙藤 青海 3 三 川

控え 田代 悠太 3 東長崎

〃 林 洸圭 2 〃

〃 追塚 陽和 2 〃

〃 木村 恒祐 2 三 和

〃 大串 亮介 2 小 島

〃 本多 壮翼 2 海 星

〃 杉野 達哉 2 東長崎

〃 治田 柊耶 2 戸 町

〃 山崎 成人 2 小 島

〃 木村 政洋 1 三 和

〃 芝岡 健龍 1 福 田

■長崎明誠 14年ぶりの夏1勝へ

夏は2005年を最後に13年間、1勝から遠ざかっている。小浜との初戦にチーム一丸となって挑む。

古賀、山添の両右腕の踏ん張りが不可欠。与四球を減らして、球種を工夫しながらコーナーを突けるか。1年時から正捕手の藤谷が守備を落ち着かせる。打線は思い切りがいい1番林が出塁して、有馬ら中軸の勝負強い適時打が期待される。

部長 山崎 薫

監督 山本孝一郎

◎投手 古賀 和馬 3 三 重

捕手 藤谷 凌后 3 鳴 北

一塁 林 諒治 3 長・琴海

二塁 井手 航 1 鳴 北

三塁 本川 大将 2 岩 屋

遊撃 山添 正蓮 3 長・琴海

左翼 吉田 遼雅 2 緑が丘

中堅 有馬 樹 3 三 重

右翼 松本 耀平 2 長 与

控え 久松寿輝也 3 三 重

〃 畑瀬 鳳雅 3 鳴 北

〃 小柳 翔真 2 岩 屋

〃 松岡 凛 2 時 津

〃 大瀬 伸正 2 江 平

〃 岩下 大起 1 長・琴海

〃 畑瀬 利虎 1 鳴 北

〃 栗並晟太郎 1 西浦上

〃 山下 司 1 三 重

〃 松本 拓朗 1 大瀬戸

〃 松尾信之介 1 長・琴海

■国見 吉田、石井綺が中心

選手12人と小所帯だが、NHK杯中地区予選はシードの島原工に延長十回サヨナラ負けと善戦した。初戦の相手は2年連続で佐世保商。昨年コールド負けした雪辱に燃える。

吉田、石井綺の3年生バッテリーが攻守の要。一つ上の先輩がおらず、昨季から精神的支柱としてチームを引っ張ってきた。勝負の鍵は守備。一つ一つ丁寧にアウトを重ねたい。

部長 手束 昭仁

監督 後藤 修

投手 吉田 悠馬 3 国 見

◎捕手 石井 綺叶 3 〃

一塁 石井 春汰 1 〃

二塁 尾崎 悠誠 1 三 会

三塁 和泉 貴大 2 国 見

遊撃 磯部 啓太 1 〃

左翼 駒田 翔一 1 〃

中堅 濱崎 貴耶 2 〃

右翼 惣田 竜史 1 〃

控え 入口 優星 3 愛 野

〃 山本 拓海 3 国 見

〃 森本 聖也 3 有 明