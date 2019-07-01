主将としてチームを引っ張る創成館の深見＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性もあります）

■大崎 下級生主体も力あり

清峰、佐世保実を甲子園に導いた清水監督が就任して2年目。下級生主体ながら力があり、鎮西学院との1回戦は屈指の好カードといえる。

エース右腕の田中は力強い直球とカットボールが武器。投手も兼ねる坂口と山口の二遊間を軸にテンポよく守備からリズムをつかむ。攻撃は坂口や思い切りがいいルーキーの調、主砲の高垣らに注目したい。

部長 秋吉 健太

監督 清水 央彦

投手 田中 駿佑 2 西 彼

捕手 内海 元太 2 〃

一塁 藤村 健吾 2 大 野

◎二塁 坂口 航大 2 相 浦

三塁 調 祐李 1 日 野

遊撃 山口留稀哉 2 今 福

左翼 池田 怜央 2 美 東

中堅 高垣 昂平 2 西 彼

右翼 佐々木堅心 2 大瀬戸

控え 相知 魁斗 3 東 明

〃 本藏 悠斗 2 日 野

〃 田崎 佑 2 長・琴海

〃 平石 将太 2 西 海

〃 原田 陸人 2 大 浦

〃 平野 柚希 2 佐 々

〃 藏本 海斗 2 山 澄

〃 石井 皓大 2 滑 石

〃 池田龍之慎 2 西 彼

〃 坂本 安司 1 日 野

〃 秋山章一郎 1 吾 妻

■口加 目標は準々決勝進出

門畑を投打の中心に粘り強く戦う。ピンチの時には意識的に大きな声を出すなど、準々決勝進出を目標に団結している。

上位が出塁し、中軸の3年生で走者をかえすのが得点パターン。エンドランなど機動力も使ってくる。守備では失策が続くことがあるため、遊撃白倉、中堅林駿らを中心に集中して守りたい。

部長 光冨 正彦

監督 穐山 二雄

投手 門畑 浩斗 3 加津佐

捕手 中村 友樹 2 南有馬

一塁 林 祐大 3 口之津

◎二塁 岡本 隆志 3 加津佐

三塁 新井 大輝 3 小 浜

遊撃 白倉 勇樹 2 加津佐

左翼 平 剛志 2 口之津

中堅 林 駿平 2 南有馬

右翼 宮崎 晃希 3 小 浜

控え 綾部 太一 2 加津佐

〃 穐山 優成 2 〃

〃 竹馬 僚清 2 〃

〃 松尾 宏真 2 口之津

〃 綾部 浩哉 1 加津佐

〃 池崎 巧 1 口之津

〃 竹下 尚斗 1 〃

〃 関 元翔 1 小 浜

〃 白石 栞太 1 加津佐

〃 福田 修平 1 〃

〃 光長 聡海 1 〃

■創成館 連覇へ投打とも充実

昨秋の県大会初戦敗退から着実に成長。“前哨戦”のNHK杯県大会を制して波に乗り、2連覇を狙う。

投手は絶対的な存在はいないが、球質のいい右腕坂口、身長190センチ超の左腕鴨打ら下級生も有力。起用法が大事になる。打線はルーキー松永、昨夏の甲子園で1年生ながら打席に立った松尾に注目。右近や主砲深見の前に出塁できれば勝機は高まる。

部長 林田 大輔

監督 稙田 龍生

投手 高橋 遼平 3 鶴見台

捕手 松本 昇賢 3 三 会

一塁 大久保明慶 3 与那原

二塁 山本 光登 3 志 紀

◎三塁 深見 直人 3 春日北

遊撃 松尾 力基 2 東長崎

左翼 右近 大志 3 八本松

中堅 牛嶋 泰淳 3 前原東

右翼 松永 知大 1 旭 志

控え 坂口 英幸 2 片 江

〃 冨田 大道 3 三 筑

〃 山北 粋人 3 長・琴海

〃 小室 一颯 3 三 隈

〃 中村 宏輝 3 春日野

〃 近藤 大地 2 席 田

〃 豊島 顕 3 昭 和

〃 矢羽田 周 3 三 隈

〃 眞崎 晴那 3 海 星

〃 鴨打 瑛二 1 牛 津

〃 吉塚 駿平 3 前原東

■長崎工 まず1勝して勢いを

今季は春の県大会、NHK杯長崎地区予選ともに初戦で海星に敗れるなど悔しい思いを重ねた。まず1勝して勢いに乗り、巻き返したい。

ここまでの公式戦はすべて初回に失点。辻田、早川の両右腕ら投手陣の立ち上がりが重要だ。ストライク先行で余裕を持ちたい。攻撃は俊足富田の出塁が鍵。山口大、山口雄、辻田らが粘り強くつなげられるか。

部長 山崎 努

監督 藤本 利治

投手 早川 憲伸 3 高 田

捕手 内山 晴矢 2 西浦上

一塁 山口 雄揮 3 長与二

二塁 富田 幸平 3 三 重

◎三塁 辻田 桂希 3 長与二

遊撃 山口 大知 2 福 田

左翼 田川 太郎 3 西浦上

中堅 入浜 拓巳 3 時 津

右翼 角坂 地平 2 西浦上

控え 熊崎 龍太 3 小長井

〃 廣津雄太郎 3 西浦上

〃 前田 悠生 3 鳴 北

〃 山口 恵 3 日 見

〃 池田 翔唯 2 丸 尾

〃 竹田 稜 3 岩 屋

〃 中尾 誠 3 〃

〃 濱田 顕脩 3 鳴 北

〃 吉田 時央 3 三 重

〃 大村 恭生 3 南 串

〃 山崎 海星 2 茂 木

■長崎北 守備でリズムつかむ

NHK杯長崎地区予選は延長十五回タイブレークと延長十二回の接戦に笑って泣いた。矢ケ部監督の下、近年、着実に力をつけてきている。

飛永、北野が中心の投手陣は緩急を使ってリズムよく打たせて取る。バックは堅実な伊東を三塁に据えて安定。攻撃は長短どちらも打てて足もある田原、パワーヒッター小島、勝負強い平野らが得点源になる。

部長 松本 優一

監督 矢ケ部和洋

投手 飛永 哲孝 3 長与二

捕手 関戸 祐太 3 山 里

一塁 射場 速人 2 西 彼

二塁 寺平 凌真 2 梅香崎

三塁 伊東 稜馬 3 西浦上

◎遊撃 平野 力輝 3 山 里

左翼 石黒 童夢 3 〃

中堅 小島 天翔 3 東 部

右翼 田原 哲平 3 西 泊

控え 田中 龍士 3 鳴 北

〃 山口 総大 2 高 田

〃 永山 航 2 小江原

〃 松野 真也 2 桜馬場

〃 若杉虎太朗 2 山 里

〃 北野 真誉 3 高 田

〃 植松 悠仁 2 鳴 北

〃 大浦 郁月 2 比田勝

〃 池田 興 2 桜馬場

〃 松本 航輔 3 淵

〃 森崎 拓実 3 三 重

■北松西 昨年の雪辱に燃える

部員は8人。陸上部からの助っ人3人を加えて出場する。NHK杯佐世保地区予選は2勝した。手応えを得て、昨年1回戦で敗れた口加との開幕戦に臨む。

投打の柱は昨季から主力の門田。監督の父と親子で挑む。捕手永田、遊撃護山らが堅実に守り、升水、松永らのバットで得点を狙う。メンバー全員が小値賀中出身。絆は固い。

部長 永尾幸次朗

監督 門田 竜太

◎投手 門田 秀英 3 小値賀

捕手 永田 宏紀 3 〃

一塁 筒井 尚史 3 〃

二塁 神崎 耕輔 2 〃

三塁 松永海千郎 3 〃

遊撃 護山 義孝 3 〃

左翼 小崎 結希 2 〃

中堅 升水 遥平 3 〃

右翼 古田 憂也 1 〃

控え 村田 康成 3 〃

〃 守山 一徳 2 〃