6月30日(日)04:45頃、浜松市西区の市道で、軽バンと原付バイクの衝突事故が発生し、原付バイクの50代女性が死亡しました。

静岡県内での2019年交通事故死者は計50人となりました。181日目での到達は2018年より5日、2017年より53日、2016年より43日、それぞれ遅く、7月2日現在、前年同期比では2人減、うち65歳以上の高齢者は23人(同4人減)と半数弱を占めています。

都道府県別での交通事故死者計50人到達は千葉県(4/20)、埼玉県(5/17)、神奈川県(5/21)、大阪府(5/23)、愛知県(5/24)、東京都(6/6)、茨城県(6/10)、北海道(6/20)に次いで9都道府県目です。

【静岡県内での2019年交通事故死者数】(7月2日現在：速報値)

・ 1月：12人(＋3) うち高齢者6人(＋2)

・ 2月：10人(＋7) 3人(＋1)

・ 3月： 2人(－6) 2人(－2)

・ 4月：14人(＋1) 6人(±0)

・ 5月： 4人(－3) 1人(－5)

・ 6月： 8人(－3) 4人(±0)

・ 7月： 0人(－1) 0人(±0)

・3.66日に1人の割合

・都道府県別：総数9位 増減数20位 増減率18位 人口10万人比28位

・年間死者数：2018年104人 17年128人 16年137人 15年153人 14年143人

うち高齢者： 55人 74人 85人 88人 73人