NHK杯長崎地区予選でサイクル安打を達成した長崎総合科学大付の西村優＝長崎市、長崎総合科学大総合グラウンド

※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性もあります）

■島原 投打かみ合えば勝機

NHK杯中地区予選の2回戦は坂本、下田が継投。川棚を相手に八回まで無失点でしのぎ、6-1で逃げ切った。2人の粘投に打線がかみ合えば面白い存在だ。

着実に走者を進め、中軸の増見、石橋でかえすのが得点パターン。悪いムードの時は、選手たちが「抜群のギャグセンス」と絶賛する益田が盛り上げる。

部長 片山 泰成

監督 中島 詠太

投手 下田 惠翔 3 深 江

捕手 松本 純弥 3 〃

一塁 増見 渉 3 国 見

◎二塁 濱上 翔梧 3 〃

三塁 宮崎 大翔 2 有 明

遊撃 池田 和樹 2 西有家

左翼 石橋 尚樹 3 〃

中堅 末永 滉樹 3 深 江

右翼 益田 航希 2 瑞 穂

控え 早田 英広 3 島原一

〃 辻田 知尭 3 国 見

〃 坂本 皓一 2 有 明

■長崎総合科学大付 悲願へ投打で高水準

NHK杯長崎地区予選決勝で強打の海星に1-0。エース右腕徳留が延長十二回を投げ抜いて完封した。攻撃力も高く、悲願の頂点を狙う。

投手陣は本格派の徳留のほか、崎浜や小川隼ら異なるタイプも控える。打線は同予選でサイクル安打を達成した西村優をはじめ、屋嘉比、小川陸の左打者がキーマン。冬を越えて全体の長打力も格段に上がった。

部長 久留 崇寛

監督 渡瀬 尚

投手 徳留 裕翔 3 星和台

捕手 小川 陸斗 3 橘

◎一塁 西村 優星 3 時 津

二塁 高田 大地 2 小江原

三塁 瑞慶覧涼矢 3 北 谷

遊撃 白井 敦成 3 三 重

左翼 西村 雄大 3 梅香崎

中堅 屋嘉比亜紡 3 普天間

右翼 吉村 悠真 3 碓 井

控え 崎浜 翔 3 北 谷

〃 小川 隼人 3 西 泊

〃 一ノ瀬玲青 3 片 淵

〃 馬場 健人 3 勾 金

〃 安部 葵 3 諫・琴海

〃 久宝 紘一 3 長 尾

〃 上村 一颯 3 内 浜

〃 峯 亮介 2 三 重

〃 大久保 敦 2 片 淵

〃 草野 司 1 有 明

〃 上村 爽真 1 内 浜

■長崎北陽台 守備でリズムつかむ

夏の甲子園8強の歴史を持つ県立普通校。守備からリズムに乗り、まずは初戦を突破して勢いづきたい。

左腕竹市は右打者の内を突く直球が武器。強気で攻められるか。内野は堅実な宮原や坂上、外野は強肩で守備範囲が広い野原、永山がけん引する。攻撃は永山、宮原の上位陣の出塁がポイント。野原、竹市、川畑らの勝負強い一打が欠かせない。

部長 山口 貴明

監督 出口 浩朗

投手 竹市 貴洋 3 長与二

捕手 濱谷 優音 2 岩 屋

一塁 篠原 拓人 3 時 津

二塁 坂上 翔太 3 長与二

三塁 宮原 一朗 3 鳴 北

遊撃 森崎 兼伸 2 長与二

左翼 川畑 亮 3 〃

◎中堅 野原 魁人 3 〃

右翼 永山 誠 3 時 津

控え 中田 征吾 3 日 見

〃 渡部 裕樹 3 長与二

〃 尾崎 瑛 3 時 津

〃 山崎 康生 3 横 尾

〃 渕 皇靖 2 鳴 北

〃 木村 隼 2 時 津

〃 柴田 朋哉 2 長与二

〃 江口 宙 2 〃

〃 池田 幸陽 1 〃

〃 山田 歩武 1 高 田

〃 真崎 拓実 2 山 里

■松浦 本格派の椎木に注目

打撃は積極的に振り、守備も前に出る場面はしっかりと出る。失敗を恐れない強気なプレーを目指す。

注目は本格派右腕の椎木。投げては伸びのある直球で押して、打ってはチーム一の俊足を誇る。長打力がある中島、好機に強い山内らが打線を引っ張り、一人一人がつなぐ意識を徹底して1点をもぎ取る。守備は山下、須崎の二遊間の連係がいい。

部長 野口 貴史

監督 永尾 秀平

投手 椎木 達彦 3 中 部

捕手 山口 泰弘 3 御 厨

一塁 中島 匠吾 3 今 福

二塁 山下雄太郎 3 鷹 島

三塁 田川 魁 3 田 平

遊撃 須崎 皐陽 3 平 戸

左翼 山内 能碧 3 〃

◎中堅 田中 翔大 3 今 福

右翼 木寺 壱成 3 御 厨

控え 伊東 拓夢 2 西 彼

〃 井沢 亮太 2 田 平

〃 首藤 大典 2 平 戸

〃 柳原 学 2 田 平

〃 峰 翔真 2 西 彼

〃 小田 倫大 1 平 戸

〃 安部 晃生 2 調 川

■佐世保西 3年連続初戦突破へ

今季は主要県大会で勝ちがない。まずは3年連続の初戦突破を懸けて五島と対戦。やや目立っている失点を減らして、接戦に持ち込みたい。

山本、橋元勝、太田の右の投手陣の粘りが不可欠。継投を視野に一人一人が全力を出し切る。与四球など無駄な走者を出さず、バックが落ち着いて守れるか。打線は橋元脩、岡田、山元の3年生3人が引っ張る。

部長 吉永 大起

監督 金柿 明生

投手 橋元 勝美 2 生 月

捕手 橋元 脩 3 〃

一塁 山本 勝昭 2 江 迎

二塁 馬場 翔大 1 相 浦

三塁 岡田 幸己 3 江 迎

遊撃 太田 悠翔 2 日 野

左翼 大脇 陽斗 2 〃

◎中堅 山元健太郎 3 志 佐

右翼 立花 大士 2 日 野

控え 永江 陽道 2 相 浦

〃 岩本 将基 1 〃

〃 村上 翔人 1 日 野

〃 近藤 稜友 1 大 野

〃 末永 陸人 1 相 浦