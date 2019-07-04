※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性もあります）
■島原 投打かみ合えば勝機
NHK杯中地区予選の2回戦は坂本、下田が継投。川棚を相手に八回まで無失点でしのぎ、6-1で逃げ切った。2人の粘投に打線がかみ合えば面白い存在だ。
着実に走者を進め、中軸の増見、石橋でかえすのが得点パターン。悪いムードの時は、選手たちが「抜群のギャグセンス」と絶賛する益田が盛り上げる。
部長 片山 泰成
監督 中島 詠太
投手 下田 惠翔 3 深 江
捕手 松本 純弥 3 〃
一塁 増見 渉 3 国 見
◎二塁 濱上 翔梧 3 〃
三塁 宮崎 大翔 2 有 明
遊撃 池田 和樹 2 西有家
左翼 石橋 尚樹 3 〃
中堅 末永 滉樹 3 深 江
右翼 益田 航希 2 瑞 穂
控え 早田 英広 3 島原一
〃 辻田 知尭 3 国 見
〃 坂本 皓一 2 有 明
■長崎総合科学大付 悲願へ投打で高水準
NHK杯長崎地区予選決勝で強打の海星に1-0。エース右腕徳留が延長十二回を投げ抜いて完封した。攻撃力も高く、悲願の頂点を狙う。
投手陣は本格派の徳留のほか、崎浜や小川隼ら異なるタイプも控える。打線は同予選でサイクル安打を達成した西村優をはじめ、屋嘉比、小川陸の左打者がキーマン。冬を越えて全体の長打力も格段に上がった。
部長 久留 崇寛
監督 渡瀬 尚
投手 徳留 裕翔 3 星和台
捕手 小川 陸斗 3 橘
◎一塁 西村 優星 3 時 津
二塁 高田 大地 2 小江原
三塁 瑞慶覧涼矢 3 北 谷
遊撃 白井 敦成 3 三 重
左翼 西村 雄大 3 梅香崎
中堅 屋嘉比亜紡 3 普天間
右翼 吉村 悠真 3 碓 井
控え 崎浜 翔 3 北 谷
〃 小川 隼人 3 西 泊
〃 一ノ瀬玲青 3 片 淵
〃 馬場 健人 3 勾 金
〃 安部 葵 3 諫・琴海
〃 久宝 紘一 3 長 尾
〃 上村 一颯 3 内 浜
〃 峯 亮介 2 三 重
〃 大久保 敦 2 片 淵
〃 草野 司 1 有 明
〃 上村 爽真 1 内 浜
■長崎北陽台 守備でリズムつかむ
夏の甲子園8強の歴史を持つ県立普通校。守備からリズムに乗り、まずは初戦を突破して勢いづきたい。
左腕竹市は右打者の内を突く直球が武器。強気で攻められるか。内野は堅実な宮原や坂上、外野は強肩で守備範囲が広い野原、永山がけん引する。攻撃は永山、宮原の上位陣の出塁がポイント。野原、竹市、川畑らの勝負強い一打が欠かせない。
部長 山口 貴明
監督 出口 浩朗
投手 竹市 貴洋 3 長与二
捕手 濱谷 優音 2 岩 屋
一塁 篠原 拓人 3 時 津
二塁 坂上 翔太 3 長与二
三塁 宮原 一朗 3 鳴 北
遊撃 森崎 兼伸 2 長与二
左翼 川畑 亮 3 〃
◎中堅 野原 魁人 3 〃
右翼 永山 誠 3 時 津
控え 中田 征吾 3 日 見
〃 渡部 裕樹 3 長与二
〃 尾崎 瑛 3 時 津
〃 山崎 康生 3 横 尾
〃 渕 皇靖 2 鳴 北
〃 木村 隼 2 時 津
〃 柴田 朋哉 2 長与二
〃 江口 宙 2 〃
〃 池田 幸陽 1 〃
〃 山田 歩武 1 高 田
〃 真崎 拓実 2 山 里
■松浦 本格派の椎木に注目
打撃は積極的に振り、守備も前に出る場面はしっかりと出る。失敗を恐れない強気なプレーを目指す。
注目は本格派右腕の椎木。投げては伸びのある直球で押して、打ってはチーム一の俊足を誇る。長打力がある中島、好機に強い山内らが打線を引っ張り、一人一人がつなぐ意識を徹底して1点をもぎ取る。守備は山下、須崎の二遊間の連係がいい。
部長 野口 貴史
監督 永尾 秀平
投手 椎木 達彦 3 中 部
捕手 山口 泰弘 3 御 厨
一塁 中島 匠吾 3 今 福
二塁 山下雄太郎 3 鷹 島
三塁 田川 魁 3 田 平
遊撃 須崎 皐陽 3 平 戸
左翼 山内 能碧 3 〃
◎中堅 田中 翔大 3 今 福
右翼 木寺 壱成 3 御 厨
控え 伊東 拓夢 2 西 彼
〃 井沢 亮太 2 田 平
〃 首藤 大典 2 平 戸
〃 柳原 学 2 田 平
〃 峰 翔真 2 西 彼
〃 小田 倫大 1 平 戸
〃 安部 晃生 2 調 川
■佐世保西 3年連続初戦突破へ
今季は主要県大会で勝ちがない。まずは3年連続の初戦突破を懸けて五島と対戦。やや目立っている失点を減らして、接戦に持ち込みたい。
山本、橋元勝、太田の右の投手陣の粘りが不可欠。継投を視野に一人一人が全力を出し切る。与四球など無駄な走者を出さず、バックが落ち着いて守れるか。打線は橋元脩、岡田、山元の3年生3人が引っ張る。
部長 吉永 大起
監督 金柿 明生
投手 橋元 勝美 2 生 月
捕手 橋元 脩 3 〃
一塁 山本 勝昭 2 江 迎
二塁 馬場 翔大 1 相 浦
三塁 岡田 幸己 3 江 迎
遊撃 太田 悠翔 2 日 野
左翼 大脇 陽斗 2 〃
◎中堅 山元健太郎 3 志 佐
右翼 立花 大士 2 日 野
控え 永江 陽道 2 相 浦
〃 岩本 将基 1 〃
〃 村上 翔人 1 日 野
〃 近藤 稜友 1 大 野
〃 末永 陸人 1 相 浦