◆第14回諫早日赤病院サマーコンサート 7月7日午後2時～3時、諫早市多良見町の日赤長崎原爆諫早病院2階ロビー。尼崎裕子さん（ソプラノ）、納富景子さん（同）、森美春さん（ピアノ）、梅野衣央梨さん（同）、大橋理渚さん（クラリネット）が出演。スターダストや夏の思い出、鞠と殿様、私のいとしいお父様、星に願いをなどを演奏する。無料。同病院（0957.43.2111）

◆コスモス花宇宙館のイベント ▽おりがみ教室「七夕だ！短冊と一緒に飾ろう！」＝7月7日午前11時。初級「十字星」3歳以上20人、200円。中級「編み込みしおり」小学3年生以上20人、500円▽たのしい科学教室「光と虹の実験」＝7月13日午前10時半。小学生以上20人、500円▽ペーパークイリング（紙手芸）体験「打ち上げ花火」＝7月20日午前11時、11時半。各回4歳以上10人、500円▽土星・木星特別観望会＝7月20、27日いずれも午後8時半～9時半。全年齢層、無料。悪天候中止▽押し花アート体験「押し花しおり/コースターづくり」＝7月21日午後1時、2時半。各回小学生以上10人、300円▽サイエンスワークショップ「シャボン玉をとばそう」＝7月28日午前11時、午後2時。各回小学生20人、100円。場所はいずれも諫早市白木峰町の同館（0957.23.9003）